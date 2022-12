Fudbaleri Argentine plasirali su se u finale Svetskog prvenstva pošto je savladala Hrvatsku sa 3:0 a snimci slavlja na terenu i svlačionici preplavili su društvene mreže.

Argentinci su u euforiji pevali navijačke pesme i veselili se, međutim sve više se priča i da su preterali u tome. Na jednom snimku vidi se da su ubacili dres reprezentacije Hrvatske u kantu za smeće, dok su ih sada Englezi optužili i zbog reči koje su skandirali.

Kako piše britanski tabloid "Deji Mejl", igrači Argentine su uzvikivali "uvredljive stvari" na račun Engleza, pošto je u jednoj od navijačkih pesama bilo i o Folklandskom ratu koji su dve zemlje vodile tokom osamdesetih godina prošlog veka.

Nikolas Otamendi je na društvene mreže okačio snimak na kome spominje, kako kažu engleski mediji, sporne reči. U pitanju je stih koji u originalu na španskom jeziku glasi "Ingleses putos de Malvinas no me olvido", odnosno kako su to ugrubo shvatili na Ostrvu - "је***i Englezi na Folklandu, nisam to zaboravio". Preciznije, "Las Malvinas" je španski naziv za Folklandska Ostrva oko kojih su se sporile dve zemlje i vodile rat.

Takođe, novinari ovog tabloida analiziraju i da su pesmu pevali Lisandro Martinez iz Mančester junajteda odnosno kolega sa druge strane ovog grada - dvostruki strelac Hulijan Alvarez iz Sitija.

Ovo inače nije i jedina pesma koju su Argentinci skandirali tokom Svetskog prvenstva u Kataru, i može se reći da imaju najoriginalniju "plejlistu", a šta su sve drugima prećutali iz FIFA - bilo bi previše očekivati da zbog ovih stihova reaguju i to nekoliko dana uoči finala Svetskog prvenstva.

Pogledajte sporni snimak iz svlačionice Argentine.

Kurir sport