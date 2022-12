DA SU NAŠI FUDBALERI IŠLI U VOJSKU, SVE BI BILO DRUGAČIJE: Rade Bogdanović digao Srbiju na noge OVIM REČIMA

Rade Bogdanović bio je u žiži interesovanja tokom trajanja Mundijala.

Bivši fudbaler dizao je bure svojim izjavama koje su se često odnosile na stvari van terena. Mnogo su se slagli sa Radetom, bilo je i onih koji su ga osuđivali za pojedine stavove...

Jednom je preterao (izjava o ženama fudbalera), ali sve ukupni učinak mu je "izuzetno intesantan".

Za Bogdanovića kažu da na TV govori ono što običan narod priča kada prati fudbal. Izvodili smo najbolje Radetove izjave sa Radio-televizije Srbije koje je dao tokom Mundijala.

Kad odslužiš vojni rok onda znaš da možeš i moraš da izdržiš bez devojke, žene i roditelja najmanje pet, šest meseci ako si dobar vojnik pa te puste na odsustvo dva dana. Oni to nisu prošli, na žalost i zato su malo i razmaženi.

Najviše me nervira što su mnogi u Srbiji ovo hrvatsko polufinale tumačili kao senzaciju.

Kako je do sada izvodio penale, a kako je to uradio protiv Hrvatske? Prišao je lopti s razmišljanjem, "vidi mali, da ti mene ne bi slučajno obrukao večeras..." E, zato je igračina!

Žene fudbalera

Sad kad dođu žene, a realno žene fudbalera - na ovu lovu, na ovu paruštinu, to je parada kiča. Gde kič dođe. tu nema, ni sreće, ni raspoloženja.

Da sam na mestu srpski fudbalera ja bih već večeras ugasio telefone, rekao bih: što ste me zvali - zvali, ja se koncentrišem na utakmicu, ljuljaj to dete, kupaj se u tim milionima i pusti me da igram.