HRVATIMA NA AUTOBUSU PIŠE - PORODICA, A BRAZILCI SE PRE 3 DANA ŠATIRALI! Rade Bogdanović je ovako video ELIMINACIJU favorita sa SP

Fudbalski analitičar Rade Bogdanović prokomentarisao je šokantnu eliminaciju Brazila od selekcije Hrvatske u četvtfinalu SP u Kataru.

"Brazil je otputovao, jer smo mi ovog Ričarlisona, zabio nam gol, mi ga digli u nebesa. To je najgori centarfor koji je igrao do 1994. godine. Posle Bebeta, Romarija, Ronalda, Rivalda, svih tih aždaja, on nam igra fudbal. Ma idi, molim te", rekao je Bogdanović pa u istom tonu nastavio:

"Znaš što je Brazil izgubio? Brazil je izgubio zato što je na autobusu hrvatske reprezentacije pisalo 'obitelj' - 'porodica', a oni su pre tri dana šatirali kose. Pogledaj na šta liče, onaj Ričarlison, Nejmar. Oni su se bavili frizurama", zaključio je Bogdanović.

foto: EPA Georgi Licovski

Hrvatska će u polufinali igrati protiv selekcije Argentine u utorak od 20 časova.

(Kurir sport)