HALO, DŽAKARTA: Selektor Indonezije Miloš Pejić za Kurir otkrio šta čeka Srbiju u Manili! TAMO BASKET GLEDA I 50.000 LJUDI

Reprezentacija Srbije mogla je lako da završi u grupi G na Svetskom prvenstvu, pa bi prvu fazu igrala u Džakarti u Indoneziji, ali je žreb "orlove" ipak smestio oko 2.700 kilometara severoistočnije - na Filipine.

Klima u svim zemljama južnoistočne Azije je jako slična, mogli bismo to reći i za kulturu i ostale karakteristike ovog dela zemaljske kugle. Zbog toga smo pitanje šta čeka Srbiju u Manili postavili Milošu Pejiću, koji već četiri godine radi u glavnom gradu Indonezije Džakarti, a trenutno je selektor košarkaške reprezentacije te zemlje.

- Treba da se pripreme za toplo, vlažno vreme i gužve u saobraćaju, pre svega u Manili - kaže nam Pejić.

Odmah daje do znanja da Evropljani o popularnosti košarke na Filipinima ne znaju mnogo:

- Mislim da ljudi baš nemaju pravu predstavu o tome. Neverovatno je koliko tamo ljudi vole igru pod obručima. Reći ću vam samo jedan podatak, poslednju finalnu utakmicu prvenstva Filipina posmatralo je 55.000 ljudi, a to je novi rekord. Igrači su im takve zvezde da njihova popularnost ne može da se poredi sa NBA zvezdama, mnogo su popularniji.

Praksa je da, posebno kada se boravi u takvim specifičnim područjima, savezi reprezentacija zahtevaju poseban režim ishrane za igrače. Neki čak vode i svoje kuvare.

- Nije to slučaj u ovim zemljama, kultura ishrane je jako razvijena, ako hoćete azijske specijalitete, na pravom ste mestu, ali ako odete u italijanski restoran, hrana će biti kao u Italiji. Ima svega. Tako da naši ne moraju da brinu. I drugi uslovi su sjajni, hale su dobre, ogromne, sve je pokriveno klima-uređajima, očekujem organizaciju na najvišem nivou. U sve tri zemlje. Publika na Filipinima odlično poznaje košarku, vrlo su emotivni, mogu da se vežu za neku reprezentaciju koja nije njihova. Vatreno navijaju, na njihovim utakmicama uvek je ludnica, spektakl - dodaje Pejić.

Posebno žestoko biće kada bude igrala domaća reprezentacija. Oni će u grupnoj fazi biti domaćini u Filipini areni, kapaciteta 55.000 ljudi. Najveća zvezda verovatno je Džerod Klarkson, poznati NBA igrač, koji je pristao da nastupa na Svetskom prvenstvu.

- Klarkson im je sada došao, on je član Jute u NBA. Igrački ne mogu da procenim koji su im krajnji dometi, ali sve drugo biće na vrhunskom nivou.

Indonezija, koju vodi Pejić, ostvarila je istorijski uspeh pošto je izborila meč sa Kinom, koji je odlučivao o plasmanu na Mundobasket. Kinezi su ipak bili preveliki zalogaj.

- Sama činjenica da smo stigli do te utakmice bila je senzacija nad senzacijama. Nešto fenomenalno za sport u Indoneziji - kaže srpski stručnjak.

Interesantno da će ba Kina sa Saletom Đorđevićem biti rival Pešićevoj četi u grupnoj fazi.

- Kada smo igrali protiv njih selektor nije bio Đorđević, ali će on sada imati sličan tim. Imaju nekoliko igrača koji su igrali van Kine, pa i u NBA, recimo visoki Džou Ći, prvi put su registrovali naturalizovanog igrača, doduše kineskog porekla. Takođe, prvi put imaju selektora stranca, pokušavaju da izvuku maksimum. Visoki su, brzi i precizni, ali mi smo taktički jači. Njima je baš bio potreban stručnjak poput Đorđevića, čovek sa tim bekgraundom, koji je igrao vrhunsku košarku, on je idealan stručnjak za njih. Velike su im ambicije - smatra Pejić.

Kada je u pitanju reprezentacija Srbije, svima je jasno da više nismo favoriti jer ne samo da nedostaju Jokić i Micić već i još neki jako važni igrači.

- Sve reprezentacije donekle imaju problema, igrači su opterećeni napornim sezonama. Ipak, mi smo najozbiljnije oslabljeni, dva najbolja na ključnim mestima, plejmejkera i centra, neće igrati. Treba da izbacimo nova imena, da takmičarski prođemo grupe, a četvrtfinale je jedan meč, iskreno se nadam da ćemo se boriti za medalju. Uvek imamo kvalitet, ali sada nije lako... Ranije smo imali luksuz da nam ne igraju dva-tri najbolja košarkaša, pa da opet imamo jak tim, više nemamo tu privilegiju - kaže selektor Indonežana.

Miloš Pejić odlučio je da trenersku karijeru nastavi u egzotičnoj košarkaškoj sredini. Najpre je bio trener kluba u Džakarti, s kojim je postigao odlične rezultate.

- Uzeli smo kup i titulu, pa su me prebacili u reprezentaciju Indonezije. Mukotrpan je posao, mnogo se radi, a rezultati nisu tako vidljivi. Čini mi se da će se u narednih deset godina videti ono što se danas radi. Na igrama jugoistočne Azije prvi put smo pobedili Filipine, oni tri decenije nisu izgubili meč na tom takmičenju. Uzeli smo zlato i to je bio takav šok, neverovatno. Krećemo se napred polako. Kvalifikovali smo se za Azijske igre. Interesantno je u ovoj zemlji, to je posebna priča, potpuno drugačije od onog na šta smo navikli, puno opuštenije, mirnije, ljudi su okrenuti jedni drugima. Priroda je jako lepa - priča ovaj Kraljevčanin.

