SUZE SU MI KRENULE KAD SAM GA UGLEDAO! Bolna ispovest oca Boriše Simanića: ZAGRLIO SAM GA, ali nisam znao šta da kažem...

Dragan Simanić, otac košarkaša Boriše, govorio je o strašnoj situaciji u kojoj se njegov sin našao.

Simanić je dobio odobrenje lekara da se zajedno sa saigračima vrati iz Manile u Beograd nakon srebrne medalje na Svetskom prvenstvu.

U jednom trenutku tokom leta je čak iznenadio sve u avionu kada je ustao iz kreveta specijalno spremljenog u zadnjem delu i došao do biznis klase kako bi proveo vreme sa ostalim reprezentativcima.

Po sletanju u Beograd vozilom hitne pomoći je prebačen u bolnicu, a njegov otac otkrio je kako je izgledao susret sa njim.

- Moj Boriša je dobro, to je najvažnije. Nije još kod kuće, u bolnici je, ali sve je lakše kada mi je 10.000 kilometara bliže. Ovde znam da će ga paziti najbolje moguće i da će on biti dobro. Suze su mi krenule kada sam ga ugledao. Zagrlio sam ga, ali nisam znao šta da mu kažem. Samo smo ćutali. Teški su to trenuci. Ni sada ne znam šta bih mu rekao, meni je bilo jedino važno da mi se sin vrati. Dete mi je otišlo ispravno, živo i zdravo na Svetsko prvenstvo, a vratilo se bez bubrega. Život mu je visio o koncu - rekao je Dragan Simanić za "Republiku".

foto: Dado Đilas

Košarkaš je na Filipinima ostao bez bubrega nakon komplikacija i dve operacije.

- Boriši je sada najpotrebnija podrška. Da prihvati situaciju kakva jeste i da nastavi dalje sa tim. Svi ćemo mu pomoći da razume da ovo što se desilo jeste problem, ali da nije nepremostiv. Ljudi žive bez bubrega, a imamo slučajeva poput našeg golmana Dejana Radića koji i dalje brani, doduše rekreativno. Boriša ne treba da žuri, meni je najvažnije da je on živ, a ozdravljenje će doći.

Na kraju se Dragan zahvalio svima koji su pomogli Boriši, ali i porodici da lakše prođe kroz teške trenutke.

- Doktor Dragan Radovanović je najzaslužniji što mi je sin živ. Da nije bilo njega... I ljudi iz KSS... zaista ne smem ni da pomislim u tom smeru. Hvala im do neba. Hvala i svima koji su zvali, Nebojši Čoviću, nemadžeru Mišku Ražnatoviću, glumcu Milanu Kaliniću koji nas je spojio sa Dejanom Radićem i koji nam je iz lične tragedije ulio nadu da će Boriša biti dobro - zaključi je Dragan Simanić.

