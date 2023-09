ISPLIVALI HOROR DETALJI! Božidar Maljković OTKRIO: Pričao sam sa doktorom, Borišu Simanića DESETAK MINUTA delilo od SIGURNE SMRTI!

Košarkaška reprezentacija Srbije nije uspela da stigne do zlatne medalje na Mundobasketu.

"Orlovi" su u finalnom meču poraženi od Nemačke rezultatom 83:77, a tokom čitavog turnira četu Svetislava Pešića pratili su brojni maleri.

Najveći je definitivno zadesio Borišu Simanića koji je u susretu sa Južnim Sudanom proveo tek dva minuta na terenu, dobio udarac zbog kog je na kraju ostao bez bubrega.

Sada je Borišino stanje daleko bolje, ali je moglo da pođe po zlu, te da se čak završi tragično! To je otkrio i Božidar Maljković gostujući u emisiji "Kec na jedanaest" na televiziji K1.

foto: Dado Đilas

- Moramo da sednemo Državni vrh, Ministar sporta i ja sa njima, da rešimo to pitanje. Dečko je imao stravičnu nesreću. Zahvaljujući vrhunskom lekaru kao što je Gaga Radovanović, koji je predsednik Zdravstvene organizacije Olimpijskog komiteta, Boriša je sada dobro. Pričao sam sa njim, falilo je nekoliko desetina minuta da dođe do izliva krvi u trbušnu duplju, koja dovodi do sepse, a onda spasa nema. Međutim, Gaga koji je i predsednik Crvenog krsta Srbije, pozvao je svoju koleginicu sa Filipina, koja je odmah reagovala. Pozvala je lekare, koji su već bili otišli kući i tako je spašen jedan mladi život - zaključio je Boža Maljković.

Kurir sport / K1