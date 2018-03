GOLOM U POSLEDNJIM SEKUNDAMA: Srpske rukometašice poražene od Švedske

Posle odličnih 60 minuta u švedskom Ševdeu, reprezentacija Srbije ostala je na prvom mestu u grupi zbog boljeg međusobnog skora u dvomeču sa Šveđankama (prvi meč u Nišu 30:23).

Prvo mesto i bolju poziciju u junskom žrebu za EP 2018, izabranice selektora Ljubomira Obradovića imaće priliku da overe u poslednja dva kola protiv Makedonije (kod kuće) i Farskih Ostrva (u gostima).

Raspucana Katarina Krpež Šlezak (najbolji strelac sa 11 golova) u napadu, dobra odbrana u drugom delu i "ziceri" koje je zaustavljala Katarina Tomašević, zaustavile su nalet domaćih igračica (20:16), pa su tako Srpkinje do 45. minuta došle do egala - 23:23, a ubrzo i do prednosti od dva gola - 23:25.

Par tehničkih grešaka u samoj završnici, vratili su Šveđanke u život. U poslednjem minutu, Jovana Stoiljković izjednačila je na 30:30, ali je domaći sastav, posle zatraženog tajm-auta, preko levog beka Roberts uspeo da zatrese mrežu Katarine Tomašević i dođe do treće pobede u kvalifikacijama.

Kurir sport / Beta

Foto: Profimedia

