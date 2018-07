RUKOMETNI GOLMAN DEJAN ZLATANOVIĆ ZA KURIR: Stao na gol, jer nije imao ko da brani (VIDEO)

Potvrda ove naše tvrdnje jesu i brojna priznanja koja je Zlatanović osvojio tokom dugogodišnje karijere, a jedno od najvećih je i zvanje najboljeg rukometaša Srbije za 2014. godinu, koje je osvojio braneći dres niškog Železničara. Popularni ''Deki'' je svoje ime izgradio braneći za ekipe Ork Bora, Hajduk Veljka, Planinke, BSK-a iz Bujanovca, Mladosti iz Čačka, kragujevačkog Radničkog, Rudara, Zvezde, Železničara u dva navrata, a od pre nekoliko nedelja je novi rukometaš Dinama iz Pančeva. A tokom karijere Dejan je bio i reprezentativac Jugoslavije, 1997. je bio član kadetske, a godinu kasnije i juniorske reprezentacije Jugoslavije. On je danas u razgovoru za naš portal otkrio puno dosad nepoznatih stvari o njemu, i njegovoj karijeri. U samom startu smo se osvrnuli na njegove prve rukometne korake, na šta nam je on o tome rekao:



''Bilo je to '92 godine, pre toga sam bio u fudbalu 5 godina. Bilo je to na školskom prvenstvu u rukometu za učenike 5 i 6. razreda, pošto je Bor imao šest osnovnih škola igrala se svake nedelje kao neka liga i tu sam zapao za oko ljudima iz ORK Bor, koji su me kasnije pozvali u klub. Odmah sam stao na go, još kao klinac, niko nije hteo na go, svi su želeli da postižu golove, i onda sam ja odlučio da stanem na go i ispostavilo se kao pun pogodak. Da se sad vratim na početak, opet bih isto uradio.'' - uvodi nas u priču Zlatanović. Kroz karijeru je promenio dosta klubova i trenera, a kako kaže za njega posebnu draž ima igranje za čačansku Mladost.



''Svaki klub je bio specifičan za sebe, u nekima sam bio godinu dana u nekima po 3,4 godine. Svaka sredina je specifična, ali izdvojio bih Mladost iz Čačka jer je to bio novoformiran klub koji je za kratko vreme postigao veliki uspeh. Takođe, isti slučaj je i sa trenerima, svaki trener ima svoju filozofiju, specifičan način rada i pripremu golmana i ekipe, ali ne bih izdvojio ni jednog jer su mnogi treneri uticali na moju karijeru. '' - priča nam Dejan. Za golmane i za vino važi ona čuvena, što stariji to bolji međutim, Zlatanović je godinama u samom vrhu što se tiče golmana u Srbiji, kako nam kaže nema tu nikakvih ''tajnih formula'' već samo rad na treningu.

''Samo rad na treninzima i detaljna analiza pred svaku utakmicu je dobitna formula. Sve zavisi i od tima, ovo je kolektivan sport gde pojedinac može doći do izražaja samo kroz kolektiv, nema neke tajne formule važno da je atmosfera u timu dobra, i da svi ginu za klub, i onda pojedinac ispliva.''



U nedavnom razgovoru sa najtalentovanijim čuvarom mreže u Srbiji, Darkom Stošićem čuli smo da je mladom golmanu izuzetno drago što će imati prilike da sarađuje baš sa Zlatanovićem, međutim zbog promene sredine Zlatanovića do te saradnje neće doći, ali Dejan ističe da mu je drago što mladi igrači u njemu vide igračkog uzora.



''Sigurno da takve reči znače dosta, ja se nadam da sam pre svega svojim ponašanjem na terenu, u klubu, van terena dajem primer tim mladim igračima, jer su oni ti koji dolaze. Naravno, mladi ljudi treba sebe da izgrade sami svojim ponašanjem i radom na sebi, ali biti idol mladim igračima je svakako izuzetna čast. ''



Kroz karijeru je dva puta stajao na golu Nišlija, s obzirom na to da je Železničar prošle godine imao jednu jako uspešnu sezonu gde je on bio jedan od glavnih igrača ekipe pitali smo ga da prokomentariše prošlu sezonu, i da nam kaže šta očekuje od dojučerašnjih saigrača u novoj sezoni.



''Želja je ove godine napravila ozbiljan tim i sigurno je da su prvi favoriti za titulu, pa i očekujem da je uzmu, i da konačno grad Niš dobije klubskog prvaka u nekom sportu. Prošla sezona je bila dobra prekretnica za rukometni klub, jer znamo da klub do prošle godine nije postojao ni na papiru, okupili smo se i izneli sezonu. U ekipi je bila odlična atmosfera i uspeh nije mogao izostati, uzeli smo kup, titula nam je izmakla u poslednjem kolu ali ko zna zašto je to dobro. ''



Od igrača kalibra Dejana Zlatanovića se u svakom klubu očekuje da donose prevagu, međutim, Dejan kaže da je navikao da se nosi sa pritiskom i kaže da više to i ne smatra nekom lošom stranom, već dobrom jer ga tera da uvek bude koncentrisan na meč.



''Odgovornost mora da postoji u svakom poslu, a pogotovu u rukometu. Sigurno je da se od iskusnih i vrhunskih igrača očekuje da u jednom trenutku meča donesu prevagu za svoju ekipu, ja se borim sa tim pritiskom, naučio sam da se nosim sa njim, i ne smatram ga nečim lošim jer me tera da budem uvek koncetrisan na ono što radim. ''



U junu i julu, Dejana često možemo videti u Žitorađi gde kako nam objašnjava ima porodičnu kuću, i voli da tu provodi odmor između sezona, a kako kaže i njegovi naslednici vole rodno mesto njihovog oca. Rukometaši Žitorađe su u sezoni za nama napravili najveći klupski uspeh, a kako Dejan kaže i pored svojih obaveza stiže da prati igra Žitorađana i voleo bi da momci koji brane dres ovog kluba budu iznenađenje u Super B ligi.



''Rukometni klub Žitorađa jeste napravio zaista veliki uspeh, ali ja mislim da prvo treba da odrade stabilizaciju kluba na svim nivoima pa da tek onda budu jedno iznenađenja u Super ligi. U Žitorađi treba da se misli na duge staze, ne na jednu sezonu. Nadam se da će RK Žitorađa iskoristiti sav svoj potencijal, i voleo bih da budu jedno od iznenađenja sezone. Međutim, moj lični stav je da klub treba prvo stabilizovati u jednom rangu takmičenja kako bi on kasnije još više napredovao''



Takođe, otkrio nam je da li bismo ga u nekom narednom periodu mogli videti na golu Žitorađana.



"Uh, to je teško pitanje. Ja kad sam bio mlađi sigurno je da nisam ni pomišljao da ću u ovim godinama se još uvek baviti rukometom, ali eto zdravlje me je poslužilo hvala Bogu nadam se da će me i dalje služiti. Nikad se ne zna, to je uvek pitanje dana ili meseca, tako da, možda. '' - otkriva nam Dejan.



Objašnjava da sve što je radio je uvek radio punim srcem i da ni za čim u karijeri ne žali, sređen porodični život Dejan vidi kao svoj najveći uspeh, veći od svih rukometnih i ističe da je porodica na prvom mestu uvek i jer je to ono što ostaje iza čoveka. A za sve buduće mlade nade rukometa Žitorađe i Srbije, Dejan Zlatanović ima jasnu poruku.



''Želeo bih svim klincima da kažem da se bave sportom, nebitno da li je to rukomet, fudbal ili neki treći sport. Jer sport donosi mnoga nova poznanstva i prijateljstva, ali pre svega skrenuo bih pažnju klincima da je škola uvek prioritet i na prvom mestu. Za sport uvek ima vremena, sport je više kao neka razonoda.'' - završava razgovor za naš sajt, najbolji rukometni čuvar mreže u Srbiji, Dejan Zlatanović.

Kurir sport / Nemanja Tonić

