DVOJICA SRPSKIH RUKOMETAŠA U TRCI ZA NAGRADE: Ilija Abutović kandidat za najboljeg defanzivnog igrača sveta, Momir Ilić u konkurenciji za idealan tim! Glasajte

Abutović ima 30 godina i igra za nemački Rajn Nekar. Srpski bek je imao izvanrednu sezonu - sa selekcijom Srbije je izborio plasman na Evropsko prvenstvo u Hrvatskoj, dok se sa Vardarom popeo na krov Evrope. Tim iz Skoplja je u finalu Lige šampiona pobedio Pari Sen Žermen, a srpski bek je imao veliku ulogu, posebno u odbrani.

Kandidat za najboljeg rukometaša sveta, ali i idealan tim je i bivši kapiten “orlova” Momir Ilić. On je imao dobru sezonu u Vespremu, bio je najbolji igrač ovog kluba, no to nije bilo dovoljno za osvajanje Lige šampiona. Mađarski tim se plasirao na završni turnir, ali je poražen u polufinalu.

U konkurenciji za najboljeg svetskog rukometaša nalazi se 32 igrača, a pobednik će biti poznat posle glasanja na sajtu www.handball-planet.com u kom učestvuju novinari i navijači, a koje će se završiti 7. decembra.

Kurir sport

Kurir

Autor: Kurir