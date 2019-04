ONI SU SPORTISTI KOJI NIKADA NE ODUSTAJU: Njih ništa ne može da zaustavi! Kroz cilj prolaze i kada kolabiraju, a njihove mogućnosti mnogi nazivaju NADLJUDSKIM! (VIDEO)

🇷🇸 Dragi trkači, sa ponosom vas obaveštavamo da je 32. Beogradski maraton oborio sve dosadašnje rekorde po broju prijavljenih učesnika!!! 💪💪💪 Danas je dostignut limit u broju trkača i u nedelju će se na startu naći 8⃣0⃣0⃣0⃣ učesnika u maratonu i polumaratonu zajedno sa preko 2⃣0⃣0⃣0⃣0⃣učesnika u @aquavivavoda Trci zadovoljstva. U subotu 13.04.2019. u Prijavnom centru ce biti moguće samo preuzimanje učesničkih paketa. Prijave za učešće u trci više nisu moguće. ----- 🇬🇧 Dear runners, we are proud to inform you that the 32nd Belgrade Marathon has overturned all previous records by the number of registered participants !!! 💪💪💪 Today we have reached a limit in the number of runners, and on Sunday, 8⃣0⃣0⃣0⃣ participants will start in the Marathon and Half marathon along with more than 2⃣0⃣0⃣0⃣0⃣ runners in the @aquavivavoda Fun Run. On Saturday, April 13, 2019, only picking up of participant packages will be possible in EXPO. Registrations for the event are no longer possible. . . . #beogradskimaraton #belgrademarathon #32beogradskimaraton #soldout #popunjen

