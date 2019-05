EKSKLUZIVNO! SRBIJA ĆE IMATI KLUB U LIGI ŠAMPIONA: Rukometaši Vojvodine žele da igraju najjače evropsko klupsko takmičenje, čeka se odluka EHF

Rukometaši Vojvodine trijumfalno su završili sezonu. Osvajanjem triple krune u domaćim okvirima potvrdili su da u Srbiji nemaju premca. I što je najvažnije, Novosađani imaju ambiciju da igraju Ligu šampiona, čime bi Srbija posle dugog niza godina izašla iz rukometne ilegale i predstavila se u elitnom rangu evropskog rukometa.

Odlično organizovan klub, gde se tačno zna šta ko radi u administraciji i na terenu. Predsednik Milan Đukić i direktor Darko Jevtić najavljuju još ambiciozniju sledeću sezonu.

- U sezonu koja je sada već za nama ušli smo na jedan vrlo čudan način. Iako manir Vojvodine nije da gleda u tuđe dvorište, nismo mogli a da ne primetimo da se budući šampion promovisao još u avgustu. Veliki budžet, “veliki” trener i stav titule su već kod nas, sezona je rutina, i određeni mediji koji su to svesredno podržali. Naše je bilo upravo ono sto smo radili, trud i zalaganje. Jedinstvenom hemijom među igračima postigli smo i više od onog što smo možda i planirali. Jedan po jedan trofej smo “knjižili” na naš konto počev od superkupa u Mionici, preko Kupa u Smederevu, zaključno sa titulom državnog prvaka u maju. Prezadovoljan sam, jer posle niza godina imamo jednu ekipu koja diše kao jedan, stručni štab koji je bez premca u Srbiji, upravu koja je pojačana i dobila je dodatnu snagu sa novim potpredsednikom - rekao je za Kurir Milan Đukić i dodao:

- Sistemski rad u dugom nizu godina doneo je rezultate. Zahvalni smo našim sponzorima gradu Novom Sadu, Srbijagasu, Hotelu Termag, Hotelu "Aqua Premier", Sokovima "Every Day", NS Semenu i Bobaru na podršci tokom ove sezone .

O planovima za sledeću sezonu Milan Đukić kaže:

- U sledeću sezonu ulazimo najpre sa nerešenim statusnim pitanjem ko će rukovoditi Superligom Srbije u sezoni 2018/19. Hoću da verujem da je predsednik RSS iskren u stavu da će novoformirana zajednica klubova samostalno i nezavisno, a pre svega profesionalno ubuduće rukovoditi takmičenjem. Sve drugo uvuklo bi srpski rukomet u još dublji problem. Zajednica će biti formirana, ali pravna zavrzlama oko davanja ili nedavanja saglasnosti na statut zajednice mogla bi da uvuče srpski rukomet u još veći problem od onog u kome se sada nalazi. A nije tajna da je rukomet u problemima.Hoću da verujem da su vremena sitno interesnih igara iza nas. Da smo svi pomalo iz izbora 2016. izvukli neku pouku i da se moramo rukovoditi drugim interesima, a ne sopstvenim.

Ono što je najbitnije, Srbija bi mogla da ima predstavnika u Ligi šampiona, posle dugog niza godina.

- RK Vojvodina u novu sezonu ulazi sa idejom da zadržimo na okupu ceo stručni štab i sve igrače iz šampionske ekipe! Da toj ekipi priključimo još jednog ili dvojicu igrača iz juniora, pojačamo se sa dva do tri igrača na pozicijama po proceni stručnog štaba. I onda prođemo ceo proces obaveznih letnjih priprema i da sa jeseni krenemo ka Evropi. Igraćemo Ligu šampiona ukoliko nam količnik koji će objaviti EHF to dozvoli. Ukoliko ne tu je Liga Evrope. Svakako igramo Seha ligu i na kraju u aprilu ćemo se vratiti u domaće prvenstvo sa istim ciljevima i ambicijama. Radi realizacije ovog cilja treba nam veći budžet i upravo će rukovodstvo kluba imati posla narednih mesec dana. Ali to nam je posao. Igrači su sve što su imali da nam kažu već rekli prethodnog vikenda.

Direktor kluba Darko Jevtić zadovoljan je urađenim u tek završenoj sezoni.

- Koliko god se ljudima sa strane činilo da je osvajanje titule po sedmi put uzastopno već stvar rutine, samo mi koji trajemo i radimo u sistemu RK Vojvodina znamo koliko je to pakleno teško, odbraniti ili ponovo osvojiti! Naš tim je selektiran kao nikad do sada u jednom nivou kvaliteta nivoa regionalne lige! Najbliži konkurenti pre svih Železničar, Dinamo i Metaloplastika su maksimizirali svoje budžete samim tim i ciljeve čime su i nas naterali da budemo fokusirani do poslednjeg sekunda! Doigravanje za titulu je bilo sa izraženim tenzijama, ali i to je apsolutno shvatljivo, veliki niz pobeda rađa i poneku frustraciju! Vojvodina je imala sisteme odbrane i napada koji su do detalja pripremani na način da protivniku na svakoj utakmici daju neku novu zagonetku. Posebno mi je drago što su lepu ulogu imali i naši igrači iz našeg pogona!

Vojvodina će u novu sezonu ući jača, jer igranje u Evropi, Seha ligi, a potom i domaćem takmičenju zahteva veliki i kvalitetan roster igrača.

- Iznova trajati i biti na vrhunskom nivou spreman ući u svako takmičenje sa najvišim ambicijama može se samo velikim trudom, radom, disciplinom i kontinuitetom! Stručni štab je sastavljen od sjajnih momaka, bivših igrača Vojvodine vrlo svesvih da je njihov posao nesprestano učenje, usavršavanje i napredovanje! Selektiranje tima za naradnu sezonu je već počelo, jezgro ćemo sačuvati to nam je vrlo bitno sa te strane biće možda nešto lakše našem treneru Rojeviću. Program takmičenja je vrlo zahtevan, iscrpljujuci vrlo je važno da pored kvaliteta posedujete i optimalan kvantitet tima!

Pokušaćemo da angažujemo dva tri osveženja, ali ti igrači će morati biti na nivou koji očekujemo pogotovo u pogledu brzine, snage i visine. Bez toga nema vrhunskog rukometa. Ambicije ostaju da gde god se pojavimo pobedimo, tamo gde to nije moguće spremni smo da čestitamo. Prosto nalazimo se u projektu koji toliko “provocira” sponzore da je pitanje dana kada ćemo postati od regionalanog značaja i za to vreme moramo biti spremni! Verujem da će biti još dosta radosti u hali na Slanoj Bari! Rukometni i odbojkaški klub

Vojvodina su godinama branioci samopoštovanja svih u novosadskom sportu. Tako će ostati i ubuduće na radost svi Novosađana - zaključio je Jevtić.

