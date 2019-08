OVO NE VODI U DOBRO: Selektor odbojkšica Srbije ljut uprkos pobedi nad Francuskom

"Definitivno je da imamo problema, to je vidljivo. Prvi i osnovni kada se uporede ekipe, mi i protivnik, primetno je da protivnici protiv nas igraju sa mnogo energije, entuzijazma i optimizma, a mi onako, kao da odradjujemo posao i čekamo važnije utakmice. Svi koji se bave sportom znaju da je to opasno i to ne vodi u dobro", rekao je Terzić posle meča.

Odbojkašice Srbije pobedile su danas Francusku sa 3:1 u trećem kolu Grupe A Evropskog prvenstva.

"Nadam se da će od sledeće utakmice igrati onako kako su nas navikle i kako se to od njih očekuje", dodao je Terzić.

On je protiv Francuske priliku pružio igračicama koje nemaju često da igraju na velikim takmičenjima, ali njihovim učinkom nije bio zadovoljan.

"Igračice koje su dobile priliku, iskreno, nisu je baš iskoristile na pravi način, jer nisu igrale onako kako to one znaju i kako pokazuju na treningu. Da li je to bila trema ili možda neko iskustvo... Ne bi smelo više to da se ponavlja. Da smo ušli u peti set, sigurno ne bih vraćao igrače iz prve postave, jer je i ova postava jača od Francuske", zaključio je selektor Srbije.

(Beta, Foto: EPA)

