DŽUDO SPEKTAKL U TEMIŠVARU: Održan Kup šampiona Evrope u Rumuniji!

Srbiju je predstavljao DžK Lokomotiva iz Vršca koji je bio pojačan sa dve takmičarke iz Pančeva i to Andrijanom Krtenić (- 40 kg) članicom DžK Jedinstvo iz Kačareva i Milicom Sekulović (-44 kg) članicom DžK Dinamo iz Pančeva.

Karakteristika ovog takmičenja je to što su svaku ekipu predstavljale po 8 takmičarki po meču, a samo sastavu je moglu biti do 16 takmičarki.



Posle iscrpljujućih eliminacionih borbi i četiri meča u finalu su se sastale ekipa domaćina i naša Lokomotiva, meč je završen nerešenim rezultatom 4-4 i žreb je odlučio da se jedan meč ponovi u kojoj je pristrasnom odlukom sudije

pobedila rumunska ekipa.

Svojim radom, naše sugrađanke su doprinele visokom plasmanom srpske ekipe tako što je Andrijana Krtenić u 4 meča ostvarila dve pobede i dva poraza, dok je Milica Sekulović završila 5 mečeva sa skorom od 4 pobede i 1 poraza.

Andrijana Krtenić nam je rekla: "Drago mi je da sam dobila poziv za jedno ovakvo takmičenje i da sam svojim radom doprinela osvajanju drugog mesta i srebrne medalje."

Milica Sekulović nije krila svoje nezadovoljstvo: "Prvi put radim neko ekipno takmičenje i to na ovakovom nivou, to predstavlja veliku čast za mene, ali i veliku obavezu. Krivo mi je što nismo prve, jer to smo zaslužile na tatamiju."

Biktor Ožegović trener ekipe je izjavio: "Da nam je neko na početku turnira ponudio drugo mesto oberučke bi prihvatili, ali bili smo tako blizu zlata, da je bilo malo više sreće u žrebu prilikom odlučujuće devete borbe. Iskoristio bih priliku da se zahvalim svim devojčicama koje su danas uspešno predstavljale Srbiju na ovom izuzetno jakom turniru"

Bojan Đekić vođa ekipe je dodao: "Ovako pristrasno suđenje odavno nisam video, mi imamo zlatne devojke i ponosni smo na njih, one su budućnost srpskog džudoa. A "krađa" u režiji sudija i favorizovanje domaćeg tima se najbolje odslikava u tome što su predstavnice Nemačke sve vreme finala gromoglasno navijale i uzvikivale SRBIJA SRBIJA."

Prvo mesto i nagradu od 1000€ osvojio je predstavnik Rumunije, drugo mesto i nagradu od 700€ je pripalo ekipi iz Srbije, dok je treće mesto i 400€ osvojila ekipa iz Nemačke.

Kurir sport

Kurir