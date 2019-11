POTRESI U SRPSKOM VATERPOLO GIGANTU: Predsednik skupštine VK Partizan zakazao sednicu, a većina mu ne pruža podršku

Naime, aktuelni predsednik Skupštine kluba Zoran Avramović zakazao je za 2. decembar vanrednu sednicu sa 11 važnih tema, od kojih je najznačajnija glasanje o poverenju direktora kluba.

Odmah, nakon objave predsednika Skupštine, reagovao je i menadžment kluba svojim saopštenjem u kojem proziva prvog čoveka najvažnijeg klupskog organa za nedemokratsko upravljanje sa unapred zadatim tačkama dnevnog reda.

- Vanrednu Skupštinu VK Partizan sazvao sam u roku određenom Statutom kluba, na osnovu zahteva sa obrazloženjem i dnevnim redom i to od strane Upravnog odbora, Nadzornog odbora i direktora kluba i kao sto je u preambuli teksta kojim je zakazana Skupština i navedeno sa dnevnim redom koji je dat u predlogu upravo svih organa kluba koji su zahtevali sazivanje vanredne sednice Skupštine - rekao je Avramović i nastavio:

- Svoju odluku o sazivanju dostavio sam kancelariji kluba sa zahtevom za objavljivanjem istog na zvaničnoj internet stranici kluba. Čak u tri navrata to nije urađeno. S obzirom na to da kancelarija kluba nije postupila po mom zahtevu, bio sam prinuđen da vanrednu sednicu Skupštine kluba sazovem putem medija. Moje statutarno pravo ali i obaveza je da postupam onako kako nalaže najviši klupski akt i to sam i učinio sazvavši vanrednu sednicu Skupštine u roku i sa predloženim dnevnim redom i dostavljenim materijalom u prilogu. Nažalost, nepostupanjem po mom zahtevu od strane kancelarije kluba predstavlja akt uperen pre svega protiv interesa kluba i namere da se rad kluba uredi na način da se jasno definišu obaveze, nadležnosti i odgovornosti organa kluba. Ovim činom smatram da je vanredna sednica Skupštine zakazana sa dnevnim redom kako stoji u dopisu - zaključio je Avramović.

U saopštenju druge strane Avramoviću su upućene zamerke oko izbora datuma, kao i autokratskom određivanju tema za raspravu na vanrednoj sednici, iako je običaj u demokratskoj praksi da se na početku svakog zasedanja predlažu tačke dnevnog reda i da se većinom glasova utvrđuje njegov sadržaj i redosled. Saopštenje VK Partizan prednosimo u celosti:

- Radi izbegavanja bilo kakvog nesporazuma i dovođenja javnosti u zabludu, obaveštavamo javnost da je gospodin Zoran Avramović, zloupotrebljavajući svoj položaj predsednika Skupštine VK Partizan, protiv volje većine članova Skupštine, objavio da zakazuje vanrednu sednicu Skupštine Vaterpolo kluba Partizan, sa sve predlogom dnevnog reda, što inače nije običaj. Po Statutu VKP, obaveza predsednika je da konačni dnevni red objavi na oglasnoj tabli i dostavi članovima Skupštine tri dana pre održavanja sednice. Do tada je dužan da usvoji sve predloge za izmenu i dopunu dnevnog reda, koji mu se uredno i po Statutu blagovremeno dostave. Pa i tada, taj dnevni red je važeći, kada ga na samoj skupštini članovi Skupštine prihvate i glasanjem usvoje. Iz poštovanja procedure nećemo objavljivati na našoj stranici predloge tačaka dnevnog reda, članova Skupštine koji su upućeni gospodinu Zoranu Avramoviću, jer to nije uobičajeno, samo ćemo obavestiti javnost da većinu tačaka koje su dostavljene gospodin predsednik Zoran Avramović nije prihvatio i nije objavio na privatnoj web stranici.

Simptomatično je da je na pomenutoj stranici iznet komentar i istaknut podnaslov da je jedna od tačaka dnevnog reda, najvažnija, najznačajnija što je neprofesionalno i nije demokratski , prema predlagačima drugih tačaka dnevnog reda. Namerno ili slučajno je izostavljena tačka koja je uobičajena na svim sednicama, na samom početku, „Usvajanje tačaka dnevnog reda". Redosled objavljenog dnevog reda je nedosledan. Demokratski je da se prvo po dnevnom redu omogući da se prezentuju izveštaji svih organa kluba pa tek onda da se galasa o poverenju organima kluba.

Važno je da se javnost upozna sa činjenicom da kancelarija kluba nije bila u mogućnosti da ispoštuje uobičajenu proceduru za zakazivanje sednica Skupštine jer se gospodin predsednik nije ni pojavljivao u klubu da potpiše dokumenta potrebna za zakazivanje Skupštine, za razliku od velike većine članova Skupštine koji su uredno potpisali zahtev za zakazivanje vanredne Skupštine i za izmenu predloženog dnevnog reda. Osim toga gospodin Zoran Avramović je sednicu Skupštine zakazao za datum 02.12.2019. iako je upozoravan da je tog dana zakazano ročište u vezi potvrđivanja prava vlasništva nad imovinom VK Partizan te isti nije opredelio drugi datum koji je takođe većina članova Skupštine predlagala. Time je nedvosmisleno dokazao da ima neke druge prioritete koji nisu u skladu sa stvarnim interesima i opstankom Vaterpolo kluba Partizan.

Gospodin Zoran Avramović, predsednik Skupštine ni posle obaveštenja i upozorenja većine članova Skupštine da se ne slaže ni sa datumom održavanja sednice ni sa dnevnim redom, nastavio je da ignoriše volju većine. Takvim ponašanjem izazvao je posebno nezadovoljstvo kod dela članova Skupštine koji su ga i delegirali u članstvo, što mu je omogućilo da se kandiduje za predsednika. Isti članovi Skupštine su se ogradili od njegovog daljeg delovanja i samovolje. Članovi Skupštine su primorani da nađu način da prisustvuju zakazanoj sednici Skupštine koju je zakazao predsednik, kako bi sprečili održavanje Skupštine u sumnjivim okolnostima, na šta sve ukazuje - zaključuje se u saopštenju Vaterpolo klub Partizan.

