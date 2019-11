NISAM UŠAO U FORMULU ZBOG NOVCA Hamilton: Suština je da volim da se trkam (FOTO)

"Nikada nisam ušao u Formulu 1 zbog novca. Naravno da je sjajno što se uvećava, to je bonus. Sve dok te stvari ne postanu vodeći faktor onoga što radim. Suština je da volim da se trkam. Volim izazov, znajući da imam neverovatno mlade i talentovane vozače koji pokušavaju da me pobede, da budu bolji, da me nadmudre. Volim tu borbu u koju ulazim svake godine", rekao je Hamilton za Bi-Bi-Si (BBC).

Hamilton je u trci u SAD osvojio drugo mesto, što mu je donelo šestu titulu šampiona Formule 1. On ima 83 pobeda i drugi je najuspešniji u istoriji Formule 1 posle Mihela Šumahera, koji je sedmostruki prvak sa 91 pobedom.

mihael šumaher foto: Profimedia

"Radim sa ovim momcima, inženjerima u Mercedesu, koji su pametniji od mene i koji čine da se osećam pametnim. Kada im se suprotstavim i dokažem da nisu u pravu, u mnogim slučajevima, čini se nerealnim", naveo je on.

U Mercedesu navode da je Hamilton imao najimpresivniju sezonu do sada. Pobedio je u polovini od 20 trka, od kojih sedam u prvih 10 u sezoni.

Britanac je rekao da nije bilo lako, posebno jer je ove godine bilo teško razumeti bolid, gume, ali i jer je timski kolega Valteri Botas bio ozbiljan protivnik.

Ove sezone Botas je imao pet pol pozicija, a Hamilton jednu manje.

Finac se dobro suprotstavio Hamiltonu, posebno na početku sezone, a Hamilton to delimično pripisuje njegovom bivšem drugom trkačkom inženjeru, koji je postao Botasov prvi inženjer i sa sobom poneo i neke Hamiltonove tajne.

foto: EPA/YOAN VALAT

Botas je posle četiri trke bio vodeći u šampionatu sa bodom ispred Hamiltona.

"Prvih nekoliko trka uglavnom nisu završene kod mene. Nisu loše, bolje su od proseka, ali tu su i spoljni pritisci, Valteri. Imali smo po dve pobede. Morao sam da ostanem jak i da ne dozvolim da me pritisci spolja poremete, ali teško je biti čovek i ne primetiti te stvari. Ali posle toga sam pojačao, stigao do 8:2 i pomislio: 'To je dobro' ", rekao je Hamilton.

Šestostruki svetski prvak naveo je da je naučio da se bolje nosi sa razočaranjem poraza otkako je stariji.

"Sećam se 2007. i 2008. godine, tada nisam tri dana mogao da izadjem iz hotelske sobe. Tokom cele karting karijere bio sam strog prema sebi. Tako sam se ja nosio sa stvarima, a ljudi nisu mogli da rauzmeju nemir u koji sam upao, zaista, zaista mračno mesto i nisam mogao da se izbavim", naveo je.

foto: EPA/VALDRIN XHEMAJ

"To se odnosilo na mnoge stvari u mom životu. Kako sam stariji, shvatio sam kako da ostanem koncentrisan, kako da se izbavim iz rupa i sada, čak i u najgorim slučajevima, one nisu zaista toliko tamne. Nije bilo kratkog i brzog puta da se to reši. Ali i dalje mi je bezveze kada gubim", dodao je Hamilton.

On je rekao da se ne plaši povlačenja.

"Naravno, to je za sportiste najtužniji dan, da ostaviš nešto što si voleo celog života, otkad pamtiš. Ali, zato imam druge stvari kojima mogu da se posvetim. Bavim se modnim biznisom, za sada ide zaista dobro, ali ne znam koliko će potrajati. Ali, makar imam druga interesovanja. Ima još mnogih stvari koje me zanimaju, znam da mi se život neće završiti kada se povučem iz Formule 1", rekao je 34-godišnji Hamilton.

"Ali, sada se osećam dovoljno dobro da nastavim i pokušaću to da izvučem dokle god budem mogao", dodao je jedan od najboljih vozača svih vremena.

(Beta)

Kurir