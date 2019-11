ON PRIČA, JA RADIM! DEČKO JE IDIOT! Nurmagomedov ŽESTOKO PROZVAO Konora: Posle ovih reči Irac će EKSPLODIRATI (FOTO)

Habib Nurmagomedov javno je prozvao Konora Mekgregora jer se još uvek nije izjasnio da li želi revanš.

"Iskreno, mislim da on uopšte ne želi tu borbu. Zašto? Pa zato što sam ga prošli put prebio u četiri runde. Prebio, ugušio i naterao na predaju. Bio je to znak da ne želi da bude u kavezu sa mnom", rekao je nedavno Nurmagomedov i dodao:

foto: AP

"Prošle su četiri godine od njegove poslednje pobede. Ja sam do borbe za pojas morao u UFC-u da pobedim uzastopno na 10 mečeva. U to ne ubrajam onih 16 van UFC-a. U svakoj borbi sam to zaslužio. Ne jezikom, nego svime što sam pokazao u kavezu. Tu se nas dvojica razlikujemo. On priča, a ja radim. On je idiot, a mi ne dajemo pažnju idiotima", zaključio je Nurmagomedov.

foto: AP

Da podsetimo, krajem prošle godine Habib Nurmagomedov je, pobedivši Konora Mekgregora u četvrtoj rundi spektakla u Las Vegasu, ostao šampion u lakoj kategoriji UFC-a.

Irac je više puta govorio kako želi revanš, ali do konačnog dogovora još uvek ije došlo. Za sada se obojca samo prozivaju.

(Kurir sport)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir