SJAJAN USPEH ZA SRPSKI KARATE: Jovana Preković osvojila srebrnu medalju u Čileu!

Aktuelna svetska šampionka se u finalnoj borbi borila protiv Iranke Rozite Alipourkeshka. Meč je završen nerešenim rezultatom 3:3, a pravila u tom slučaju nalažu da je pobednica ona karatistkinja koja je prva stigla do poena. U tom slučaju pobeda je otišla predstavnici Irana.

Preković je rekla da "nema vremena za tugovanje" jer već sutra putuje u Pariz na novo takmičenje.

"Propustila sam lepu priliku da osvojim zlatnu medalju u Čileu ali šta je tu je, idemo dalje. Sledeća stanica je Pariz i to već za 14 dana. Nema vremena za tugovanje, moja Roki i ja već sutra putujemo u Pariz na trening kamp gde ćemo ostati do Premijer lige koja se održava od 23. do 26. januara. Nadam se da ću se boriti kvalitetno i da ću osvojiti nove bodove", rekla je Preković.

Kurir sport

Kurir