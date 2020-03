KONORU MEKGREGORU UMRLA TETKA OD POSLEDICA KORONA VIRUSA: Ovaj je**ni, glupi virus! Šta se ovo dešava? (FOTO)

Od poslednica koronavirusa preminula je njegova tetka Ana.

"Bio je to sjajan i ponosan dan za mene. Poveo sam porodicu sa mnom u studio. Sedeo sam na stolici pred američki jutarnji program, kada sam dobio poziv iz Irske. Javili su mi da je moja tetka Ana preminula. Nisam više mogao ni da budem deo emisije. Moja neverovatna tetka više nije sa nama, sestra od moje majke. Ovaj je**ni, glupi virus. Šta se ovo dešava? Odveo sam porodicu do Ostvo Bikova. Gledao sam more. Udahnuo duboko i zahvalio se bogu. Ostanite dobro ljudi! Imamo samo sebe. Počivaj u miru Ana Mur, volim te.", napisao je Mekgregor.

