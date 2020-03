ALONSO JE ROTVAJLER, ŠUMAHER JE EMOTIVNIJI! Briatore: Ko je bolji od njih dvojice je isto pitanje kao Mesi ili Ronaldo?!

Italijanski stručnjak sarađivao je sa sa obojicom u prošlosti.

"Pitati me ko je bolji između Šumahera i Alonsa mi je isto kao da me pitate da se odlučim između Mesija i Ronalda. Ne znam", rekao je Briatore za "F1's Beyond the Grid podcast".

Briatore je otkrio ko je emotivniji.

"Fernando je manje emotivniji od Mihaela", kazao je on i dodao:

"Mihael je uvek izvlačio najbolje iz tima. Sa druge strane, Fernando je kao rotvajler, nikada neće da odustane".

Alonso i Šumaher vodili su bitke dugi niz godina.

Upravo je Španac prekinuo dominaciju Nemca 2005. godine, kada ga je zaustavio da osvoji šestu titulu zaredom.

