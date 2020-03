SVE ZBOG TE KORONE! Igor Kolaković više nije trener reprezentacije Irana!

Kolaković je sa Iranom osvojio titulu šampiona Azije, zlatnu medalju na Azijskim igrama, obezbedio plasman na finalni turnir Svetske lige i mesto na Olimpijskim igrama, a zašto je došlo do prekida saradnje Srbin je objasnio u intervjuu za Sport klub.

"Nisam dobio otkaz, kao što su to objavili pojedini mediji. Čelnici Odbojkaškog saveza Irana su me kontaktirali, obavili smo razgovor, na osnovu kojeg je bilo jasno da je vreme da se raziđemo. Naime, meni ugovor ističe 1. septembra, a dogovor je bio da se moj angžaman završi sa Olimpijskim igrama u Japanu. Međutim, zbog koronavirusa, Igre su otkazane do 2021. godine, a odbojkaši Irana samim tim neće imati nikakve aktivnosti niti velika takmičenja godinu i po dana. S obzirom da je Iran zemlja koja je žestoko pogođena koronavirusom, da mora da vodi računa i o ekonomskoj, pored zdravstvene situacije u zemlji, predložen je sporazumni raskid saradnje, a ja sam pristao na to“, naglasio je Kolaković za Sport Klub i nastavio:

"Želja mi je bila da sa Iranom učestvujem na Olimpijskim igrama, da ostvarim san, da četvrti put budem učesnik najveće sportske smotre na svetu. Mnogi su me pitali zašto nisam promenio odluku i sačekao Olimpijske igre. Gotovo sigurno bih to uradio da sam selektor Crne Gore ili Srbije, ali ovako, zaista nisam mogao da čekam izuzetno dug period bez aktivnosti. Pored toga, to ne bi bilo korektno ni prema čelnicima Odbojkaškog saveza Irana, sa kojima sam imao sjajnu saradnju. U bliskoj budućnosti ćemo obaviti razgovor, verujem da ćemo se rastati prijateljski jer smo ostvarili sjajne rezultate i imali odličnu saradnju“.

Pitanja nije bilo potrebno postavljati, Kolaković je nastavio sa izlaganjem:

"Plan mi je bio da posle Olimpijskih igara u Japanu, fokus usmerim ka klupskim aktivnostima i obavezama. Sada je taj proces sa jedne strane ubrzan, a sa druge strane usporen jer smo suočeni sa globalnim zdravstvenim problemom. U ovom trenutku, apelujem na sve građane da ostanu kod kuće i na taj način pomognu zdravstvenim radnicima i nadležnim instituacijama u borbi protiv opasnog rivala, kakav je koronavirus“, poručio je Kolaković.

Kurir sport / Sport klub

Kurir