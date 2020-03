OČEKUJE SE ODLUKA O DATUMU ODRŽAVANJA IGARA: Organizatori OI očekuju razgovore sa Bahom tokom nedelje

"Predviđam da ću ove nedelje razgovarati sa Bahom. On me obično direktno zove, a to me stavlja u nevolju jer ne govorim dobro engleski jezik", izjavio je Mori govoreći na početku sastanka izvršnog odbora organizatora Olimpijskih igara u Tokiju.

Olimpijske igre su prošle nedelje odložene za sledeću godinu zbog pandemije korona virusa.

Mori je više puta izjavio da će se Igre održati najkasnije na leto sledeće godine, a mnogi izveštaji ukazuju na to da će one biti organizovane između jula i avgusta.

"Saglasni smo da bi Igre trebalo da se održe na proleće ili leto. Razmatraju se obe opcije, upoređuju se prednosti i mane i o tome će se odlučivati", kazao je Mori.

Odluka o novim datumima Olimpijskih igara se uskoro očekuje.

Beta

Kurir