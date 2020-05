ALBANSKI SNAJPERISTA UBIO SRPSKOG ATLETIČARA: Supruga Jelena ogorčena - ispada da je naš Goran uzalud dao svoj život

Preko puta Kuće cveća, koju svake godine 4. maja obilazi veliki broj poštovalaca lika i dela Josipa Broza Tita, a u neposrednoj blizini Partizanovog stadiona, samo dva dana kasnije kod jednog spomenika okupi se porodica Gorana Raičevića. U ratno doba 1999. godine naš trofejni atletičar dobio je poziv za mobilizaciju i nijednog momenta se nije dvoumio. Odustao je od planiranog maratona u Grčkoj, pozdravio suprugu Jelenu i blizance Katarinu i Nikolu. Njegove reči i dalje ponosno odjekuju:

- Idem, to mi je dužnost! Ko će braniti prag moje kuće ako ne ja? Neće valjda neko iz Subotice? Kako da ne odem, šta bi rekli moji iz Strojinaca? Da sam kukavica, da sam izneverio svoju decu, svoj narod i sebe - odgovorio je tada Goran svojoj majci, koja ga je pitala da li baš mora da se odazove pozivu.

Na Đurđevdan 1999. godine, kao vojnik Trećeg bataljona Prištinskog korpusa, bio je na terenu u selu Kačikol. Albanska zaseda i snajper takozvane OVK zaustavili su Rajka, kako su ga svi zvali, u najvažnijoj trci u kojoj je učestvovao. Imao je samo 36 godina.

foto: Printskrin / You Tube

Kada smo sa Jelenom, Katarinom i Nikolom obišli bistu kod stadiona Partizana, njegovi blizanci uglas su izgovorili:

- Tata je još tu sa nama. Mama i prijatelji, koji svakog dana pričaju o tati, zaslužni su za to. Gde god da smo, o njemu se uvek priča kao da je tu! A Jelena danas, kako kaže, drugačije gleda na sve što se desilo.

- Sve ove godine sam imala briga i posla oko dece, a sad postajem svesna da je sve bilo uzaludno. Sve je obesmišljeno. Vređa me to, ispalo je da su ljudi koji su otišli bili budale, sve više mislim da je to moglo drugačije da se odradi - kaže nam Jelena, pa, onako majčinski, dodaje:

- Smrznem se kad pomislim da bi i Nikola morao tako. Drugačije bih sada postupila sigurno - zaključila je Jelena Raičević i dodala da će, kao i svake godine, i ove odneti cveće do spomenika Goranu kod stadiona Partizana.

foto: Printskrin / You Tube

Nikola na doktorskim studijama, Katarina završila master Jasno je da je Jelena Raičević ogorčena zbog svega što se izdešavalo nakon što joj je suprug izgubio život. Kakvu je borbu vodila zna samo ona sama, ali sada mirno može da se kaže da je odradila dobar posao. - Katarina je završila master studije, trenira svaki dan, čekala je radnu dozvolu u Francuskoj da bi mogla da igra, kada je počela korona. Nikola je na doktorskim studijama, u atletici je baš napredovao. Kako su se smanjile te obaveze na fakultetu, tako je popravio svoje rezultate i dvaput je bio prvak Srbije.

foto: Printskrin / You Tube

Goran Raičević Datum rođenja: 26. jun 1963. Ubijen: 6. maj 1999. Mesto rođenja: Kruševac Poginuo u: Kačikol, Medveđa Klubovi: Crvena zvezda 1984-1985. Partizan 1989-1999. Brus 1995-1996. Soko 1995-1996. Reprezentacija 1988-1999. 5 puta pobednik Belog krosa 6 puta najbrži na krosu Politika 3 godine zaredom nije izgubio nijednu uličnu trku

(Gojko Filipović)

Kurir