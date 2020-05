NAJLUĐI I NAJBRŽI NOKAUTI U SVETU BOKSA: Nećete verovati kada vidite kako su sevale munje i gde je Tajson (VIDEO)

Jedan udarac, jedan jedini udarac, mali trenutak nepažnje je dovoljan da vas protivnik pošalje u carstvo snova. Ili, u boljem scenariju, da vi njega tamo pošaljete. Nagledali smo se takvih udaraca, ali nekako posebno mesto zaslužuju oni koji su rešavali pitanje pobednika na samom početki borbi. Pred vama je lista deset brzih i interesantnih nokauta u svetu boksa, a zanimljivo je da se legendarni šampion Majk Tajson ne kotira baš najbolje u ovoj kategoriji.

Najdžel Ben vs Leon Moris Benova šesta uzastopna pobeda nokautom, iako ga je u prvih deset sekundi Moris žestoko napao. Sačekao je svoj trenutak, munja je sevnula i meč je bio gotov.

Najdžel Ben vs Jan Čantler Jana Čantlera Ben (opet on) pamti i kao jubilarnog desetog borca (iz deset mečeva) koga je poslao na pod, a sedam nokauta servirao je rivalima već u prvoj rundi.

Majk Tajson vs Dan Kozad Iako je bilo za očekivati da se Majk Tajson nađe u samom vrhu liste, jedini njegov nokaut u prvih deset je iz vemena kada je još bio amaterski bokser. I baš zbog toga smo ovaj udarac stavili na listu.

Džimi Tander vs Kroford Grimzli Da se nije računalo skakutanje boksera pre nego što su krenuli jedan na drugog ovo bio bio najbrži nokaut u istoriji, Meč je rešene prvim udarcem, a nesrećni Grimzli pao je kao sveća.

Džerald Mekklilan vs Džej Bel Malo su "ispitivali snage", a onda je sevnuo vrz i razoran kroše i Belu je odzvonilo poslednje zvon za taj meč. Džeraldov udarac spada u red onih koji se gledaju više puta.

Kris Jubank vs Režinaldo dos Santos Svi pravi zaljubljenici u boks željno su čekali Jubankove borbe jer je zabava bila zagarantovana. Iako je kratko potrajao i meč sa Dos Santosom je doneo zabavu. Siroti Ronaldo nie znao šta ga je snašlo, pa je pokušavao da se bori i dok je ležao nokautiran.

Princ Nasim Hamed vs Said Laval Zabava je bila zagarantovana i kada je u ring ulazi Princ Nasim Hamed, šampion koji je ostao upamćen po "điskanju" po ringu i mlataranju rukama u prazno. Ali kada bi pogodio... To znaju njegovi rivali, u ovom slučaju Laval koji je leteo na pod dva puta na samom startu meča.

Bernard Hopkins vs Stiv Frenk Uspeo je Hopkins pet puta da pogodi Frenka za dve, tri sekunde i da borbu učini potpuno nezanimljivom. Ali brzina i snaga njegovih udaraca zaista su za svako poštovanje.

Džeremi Vilijams vs Artur Veders Kad se sretnu dva udarača, dva nokautera, meč može da se završi samo na jedan način. Projektilom u glavu rivala. Pa ko bude brži. A Džeremi Vilijams bio je mnogo, mnogo brz.

Sešju Pauel vs Kornelijus Bandrejdž Pauel sa skorom 15-0 i Bandrejž sa 21-0 u karijeri izašli su na crtu jedan drugom. Uspeli su da jedan drugog obore posle samo pet sekundi, odmah skočili na noge, ali je Pauel posle još pet direktom zakovao rivala. Ustao je brzo Kornelijus, ali osim teturanja po ringu ništa drugo nije mogao da uradi.

(Gojko Filipović)

Kurir