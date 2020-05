SEĆATE SE ROKIJA I APOLO KRIDA? Pogledajte ovu BORBU! VIDEO

ŠIBANJE DO KRAJNIH GRANICA

On na manifestaciji UFC on ESPN" slavio to tehničkim nokautom u drugoj rundi, ali je pobedu, može se slobodno reći ostvario već u prvoj rundi.

I to ne napadima, već tako što je izdržao nalete svog rivala koji je u uvodnim minutima krenuo žestoko, napred i samo je gledao kako može da probije rivala.

Načeo ga je udarcem nogom, Alister je probao da uzvrati i za tili čas se našao na podu, dok je Heris odozgo zasipao udarcima

Holanđanin je dva puta bio u nokautu, ali je uspevao da se podigne i otud možda i razloga zašto borba nije prekinuta, pošto je to potrajalo dobrih pola minuta.

Heris se u tom momentu možda malo i opustio,

Overim je bio krvav, ali je onda on bio taj koji je kontrirao.

Heris se našao na podu, Holanđaninu je bilo jasno šta treba da čini i kakvu taktiku da primenjuje ne bi li dobio borbu, što je i učinio.

Meč je pomalo podsetio na kultni film "Roki" i čuvenu borbu Balboe i Apolo Krida.

