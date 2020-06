MILICA JE NEDAVNO REKLA DA ANTUNU: O ljubavi Srpkinje i Hrvata bruji region! Ovo je njihova priča

Milica Starović, evropska prvakinja u kajaku iz 2016, i njen kolega iz Hrvatske Antun Novaković gotovo dve godine su u srećnoj vezi, a sada su odlučili da vezu podignu na viši nivo.

Antun je nedavno zaprosio prelepu Milicu, a ona je izgovorila čarobno DA.

- Poseban i divan dan... Ja sam ostala bez reči, mogla sam samo da kazem "da" - napisala je Milica na Instagramu.

Milicu (32) i Antuna (23) spojila je ljubav prema kajaku. Od nedavno zajedno žive kod njega u Slavonskom Brodu, a ispred sebe trenutno imaju cilj da zajedno učestvuju na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021. godine.

Antun, evropski prvak i svetski vicešampion u juniorskoj konkurenciji, zbog loših uslova za trening u Hrvatskoj, od 2017. godine trenira sa reprezentacijom Srbije. Tu su proradili leptirići u stomaku.

- Kad je Antun počeo s nama da trenira i ide na pripreme počeli smo da se družimo i provodino više vremena zajedno. Nekako malo po malo postajali smo svesni da u mnogo čemu odgovaramo jedno drugom i rodila se ljubav.

Na pitanje ko ima više medalja, Milica je počela glasno da se smeje.

- Ja! Ali razlog je vrlo jednostavan. Starija sam od njega. I to mnogo! Devet godina - istakla je 31-godišnja Starovićeva. - Sigurna sam da će on tek da osvaja medalje, ali i ja ću se truditi da zadržim kontinuitet, pa ćemo videti ko će na kraju stići do većeg broja odličja - kazala je Milica.

Milica dodaje da im razlika u godinama nikada nije bila problem. Imali su dovoljno vremena da se upoznaju, pa se ispostavilo da vole iste stvari i gotovo da nema razlike među njima. Najveći problem im predstavlja situacija kada gledaju onog drugog kada se takmiče.

- Puno mi je teže da gledam Antuna nego sama da veslam utrku i mučim se. Pomogla bih mu na bilo koji način, a naravno da ne mogu, pa samo cupkam i odskačem od zemlje od stresa - kaže Milica.

