NAJJAČA PESNICA SRBIJE Družio se sa Sinatrom, Muhamedom Alijem, a Tajson je boksovao u uvodnim borbama pred njegov meč!

Na današnji dan 1957. godine rođen je jedan od najboljih boksera koje je Jugoslavija imala - veliki šampion Slobodan Kačar.

U vreme kada je ova plemenita veština na našim prostorima bila popularna poput fudbala ili košarke, Kačar se svrstavao među heroje nacije.

Bio je neustrašiv borac, nikada nije bežao od otvorene razmene udaraca, plesao je u ringu i uvek se viteški odnosio prema svojim rivalima.

Bio je jedan od najboljih jugoslovenskih boksera svih vremena i definitivno najjača pesnica koju je Srbija imala.

Njegova karijera bila je impresivna. Slobodan je na Olimpijskim igrama u Moskvi 1980. godine osvojio zlato u poluteškoj kategoriji, a pet godina kasnije u Pezaru je postao profesionalni svetski šampion. On je jedni naš bokser koji je uspeo da osvoji olimpijsko zlato i titulu svetskog prvaka u četiri najznačajnije verzije (VBC, VBA, IBF i VBO).

Verovali ili ne, Kačar osam godina i četiri meseca nije doživeo poraz. U tom periodu imao je čak 99 vezanih pobeda u amaterskoj konkurenciji i 21 u profesionalnim vodama, što je jedinstven rezultat u istoriji svetskog boksa.

Borba za svetsku titulu

Nakon impresivnog niza pobeda u profesionlanom boksu na njegovom putu ka tituli našao se sjajni američki šampion Edi Mustafa Muhamed. Amerikanac je pre meča sa Srbinom 11 puta uspeo da odbrani tron.

Ovaj antologijski meč održan je 21. decembra 1985. godine u Pezaru u Italiji.

"Nikad me niko nije izudarao kao taj Muhamed. Odvalio mi je leđa, tukao me je kako je stigao. U jednom klinču u petoj rundi čak mi je razbio čelo, ali je magični Dandi u pauzi to rešio za 20 sekundi. Duboku rasekotinu Anđelo je sanirao tako da do kraja meča nije pustila ni kap krvi. Bila je to tuča u svih 15 rundi, u koju sam ušao sa dosta treme, ali kako je vreme odmicalo, Mustafu sam dobro „ispeglao“ pa nije izdržao moje napade. Odlukom sudija zasluženo sam postao svetski prvak", otkrio je u jednom intervjuu Kačar.