DOGAĐAJ GODINE: Narednog vikenda Beograd je domaćin Evropskog prvenstva u veslanju za juniore!

Zbog pandemije koronavirusa mnoga velika sportska nadmetanja su otkazana ili odložena, računajući i Olimpijske igre, ali zahvaljujući dobroj epidemiološkoj situaciji u našoj zemlji, upravo će veslanje biti sport koji će otvoriti vrata Srbije jednom velikom međunarodnom takmičenju kakav je šampionat Evrope.

Prema trenutnom stanju prijava, čak 426 veslača i veslačica iz 27 evropskih zemalja uzeće učešće na prvenstvu Starog kontinenta, na kojem će se boriti za medalje u 14 disciplina. Najveći broj prijava stiže iz Rusije i Rumunije, koje će imati predstavnike u 13 disciplina, a prate ih Francuska sa učesnicima u 10, odnosno domaćin Srbija sa učesnicima u devet disciplina.

Veslački savez Srbije (VSS) će, kao organizator takmičenja, sprovesti sve propisane mere u borbi protiv kovida-19 u skladu sa preporukama i merama vlade Republike Srbije i Planom prevencije Evropske veslačke konfederacije.

Uostalom, VSS je već i pokazao da to čini, kao i čitava država, što je prepoznala i Svetska veslačka federacija (FISA), podržavajući održavanje ovog takmičenja jer su, prema njenoj oceni, Organizacioni komitet, grad Beograd i medicinske vlasti države Srbije pažljivo pratili smernice Svetske zdravstvene organizacije i Preporuke za bezbedno održavanje veslačkih takmičenja FISA, kako bi bile ustanovljene obavezne i odgovarajuće mere prevencije zaražavanja koronavirusom tokom trajanja takmičenja.

Kao kuriozitet FISA ističe i da je, zbog pandemije kovida-19, ovo Evropsko prvenstvo u Beogradu tek drugo međunarodno takmičenje ovakvog ranga na vodi u svetu ove godine, što svakako može da služi našoj zemlji na ponos. Pre ovog EP održan je i šampionat Starog kontinenta za mlađe seniore (do 23 godine starosti), početkom septembra u nemačkom Duizburgu.

foto: Veslački Savez Srbije

Što se tiče posada koje će predstavljati Srbiju 26. i 27. septembra na Adi Ciganliji, našu reprezentaciju čini osam posada:

- Skif (Ž): Svetlana Milošević

- Dvojac (M): Nikola Kolarević, Darko Mališić

- Dubl skul (Ž): Anđa Simić, Ksenija Kaluđerović

- Dubl skul (M): Andrija Jevtić, Miroslav Jovanović

- Četverac (M): Dejan Jezdimirović, Đorđe Gruber, Dušan Belić, Ranko Samardžija

- Četverac skul (Ž): Maja Mišljenović, Nikolina Đorđević, Marija Jakovljević, Maša Bugraski

- Četverac skul (M): Jovan Ljuna, Predrag Cvetković, Nikola Stevanić, Boško Kostić

- Osmerac (Ž): Svetlana Milošević, Anđa Simić, Ksenija Kaluđerović, Maja Mišljenović, Nikolina Đorđević, Marija Jakovljević, Maša Bugraski, Andrijana Mijailović

- Osmerac (M): Igor Martinović, Matija Rajković, Milan Ibročić, Aleksandar Grbić, Aleksa Mohora, Marko Stefanović, Andreja Jevtić, Ognjen Srbinović, Aleksa Dimitrijević (kormilar)

foto: Veslački Savez Srbije

Prve trke na Evropskom prvenstvu za juniore u Beogradu počinju u subotu, 26. septembra u 9.30 časova, a prepodnevni program završava se kvalifikacionom trkom muških osmeraca u 11.55. Popodne su na programu repesaži, i to od 14 časova, dok je poslednja trka na programu u 15.25.

Nedelja, 27. septembar, rezervisana je najpre za polufinala od 9 časova, dok su od 11 na programu C finala (za plasman od 13. do 18. mesta). Trke B finala (za plasman od 7. do 12. mesta) biće veslane od 11.30, dok su najznačanije trke, one za raspodelu medalja, na programu od 12.26 časova, da bi tačku na šampionat Evrope stavili muški osmerci, finalom koje počinje u 15 časova.

