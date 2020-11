ALEKSA SE NADA FINALU NA EP: Kijanović motivisan za nove rekorde

Srpski atletičar Aleksa Kijanović, vlasnik državnog rekorda na 60 metara u dvorani, rekao je danas da je jako motivisan za dvoransku sezonu.

Glavno takmičenje naredne godine za njega će biti Evropsko prvenstvo u dvorani, na kojem se nada finalu na 60 metara.

"Za predstojeću zimsku sezonu smo već počeli da se intenzivno spremamo i planiram da, kao i svake sezone, budem što bliži obaranju ličnog rekorda. Takodje, ne bih isključio mogućnost da ispunim normu za prvenstvo sveta u dvorani do koje mi nedostaje četiri stotinke. Na meni je da ostanem zdrav i da se spremim što je moguće bolje", rekao je Kijanović, prenosi Srpski atletski savez.

Uprkos pandemiji korona virusa, za Kijanovića je ova sezona bila jako uspešna, ali i dosta naporna zbog konstantnog pomeranja takmičenja.

"Cela situacija je bila jako neizvesna i nepredvidiva. Tempiranje forme je bilo gotovo nemoguće i stalno odlaganje takmičenja je dovelo do toga da se sezona produži do kraja septembra. Ukratko, sezona je bila za mene lično jako uspešna, ali i dosta naporna", rekao je on.

"I pored svega toga uspeo sam da pomerim svoje lične rekorde i na 100 i na 200 metara, što mi samo govori da imam dosta prostora. Takodje bih istakao i manjak velikih takmičenja na kojima sam, čini mi se, počeo da dajem i više od onoga što sam mislio da mogu što takodje smatram da će mi dosta značiti za buduće nastupe", dodao je Kijanović.

Na pitanje koju disciplinu više voli, 60 ili 100 metara, on je rekao da se kod njega "to smenjuje".

"Na onoj distanci na kojoj sam trenutno bolji, ta mi je i draža. Trenutno sam jako motivisan za dvoransku sezonu jer znam da sam jako konkurentan medju sprinterima u Evropi tako da to uzimam kao dodatni motiv da se spremim još bolje, a kakav će rezultat na kraju proisteći, videćemo", rekao je Kijanović.

Beta

Kurir