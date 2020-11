SELEKTOR OBRADOVIĆ ZA ODLAGANJE ŠAMPIONATA: Rukometašice Srbije počele pripreme za EP

Posle nekoliko dana neizvesnosti, Vlada Danske dala je "zeleno svetlo" za održavanje turnira, a posle odustajanja Norveške od domaćinstva.

I pored toga, Federacija Danske i Evropska rukometna Federacija nastavile su sa pripremama za organizaciju turnira koji bi trebalo da se održi u Herningu i Кoldingu (gde bi se preselile grupe iz Trondhajma, među kojima je i Srbija sa selekcijama Holandije, Mađarske i Hrvatske).

"Niko ne uzima u obzir da se prvenstvo odloži za kraj maja ili početak juna. Po meni je to najbolje rešenje. Dosta devojaka je pozitivno u raznim reprezentacijama, Mađarskoj, Hrvatskoj, i šta sada? Nemamo rešenje, osim da igramo po svaku cenu i na silu", rekao je selektor Ljubomir Obradović, preneo je Rukometni savez Srbije.

"Ako je to Evropsko prvenstvo onda to treba da bude turnir na nivou, turnir najboljih igračica. Eliminisati jednu, drugu reprezentaciju, skloniti iz takmičenja, ko zna iz kojih razloga, sve to dovodi pod sumnju. Po meni je to najbolje odložiti, ali mene niko i ne pita", dodao je on.

Ako sve bude u redu, selektor Obradović radiće sa rukometašicama do polaska na put (2. decembar) u centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi.

"Imaćemo 12 treninga do odlaska. I u slučaju neodlaska na prvenstvo, ostaćemo da se pripremamo za olimpijske kvalifikacije u martu... Ovo je praktično novi ciklus za sledeće četiri godine, tako da ne vidim razlog za ovo Evropsko prvenstvo u ovom trenutku. Raduje me da su devojke tu, videćemo kakva je situacija sa Lavko. Testirali smo se, nadamo se da smo negativni", rekao je on.

Mnogo reprezentacija ima kadrovskih problema, pitanje je u kakvim će sastavima stići u Dansku.

"To je taj problem. Naveo sam samo probleme u našoj grupi. Sve je nepoznanica", rekao je Obradović.

Кapiten Кatarina Кrpež Šlezak postala je majka u januaru i ponovo je u dresu nacionalnog tima.

"Meni je pauza značila. U ovom slučaju nikome nije došlo dobro koliko je meni, ali s druge strane, krivo mi je da se sport ne vraća u normalu... Uvek je neka tenzija zbog ove situacije. Biće jako teško bez ijedne utakmice godinu dana, stvarno će biti teško svim ekipama, ne samo nama", rekla je ona.

"Deluje neizvodljivo da se sve odigra, ali nadamo se i pozitivne smo da prodje sve kako treba. Biće ovo jako teška sezona i za klupski i za reprezentativni rukomet. Posebno za reprezentacije", dodala je Кrpež Šlezak.

I protivnice u grupi imaju puno problema na startu priprema i, kako je rekla, zbog toga je i teško reći ko je favorit.

"Dosta igračica je bilo u karantinu, dosta njih i nije igralo. Ne može se prognozirati. Možemo sa svima da se nosimo u grupi, ali osnovno je da smo zdrave, negativne na testove i nadam se da ćemo se dobro spremiti i pokazati kvalitet koji su devojke već pokazale u Japanu. Ostaje nam da odemo stepenicu više", rekla je ona.

Narednih nekoliko meseci trebalo bi da budu kruna ove generacije, a Кrpež Šlezak se nada da će tako i biti, odnosno da će se održati kvalifikacije u martu.

"Sve je neizvesno, prvo idemo ovaj korak sa prvenstvom. Nadamo se da će biti Tokija, nadam se da će situacija sa kovidom biti opuštenija i da ćemo više moći da uživamo u rukometu", zaključila je ona.

Beta

Kurir