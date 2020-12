MOŽEMO NA OLIMPIJSKE IGRE NAKON TRI DECENIJE! Pešić: Bolji smo od Hrvatske, nadam se pobedi i drugoj fazi

Izabranice Ljubomira Obradovića posle dva kola u grupi C imaju poraz od Mađarske i pobedu poritv svetskih šampionki Holanđanki, a sutrašnji meč protiv Hrvatske (18.15) odlučuje o nastavku takmičenja na EP u Danskoj.

"Krivo mi je što su izgubile od Mađarske, jer sam sigurna da kada bi naša reprezentacija odigrala još jednu utakmicu, da bi ih pobedila. Cela ova situacija ih je dovela do pada koncentracije i umora posle one velike pobede protiv Holandije", rekla je Pešić Belojević Tanjugu.

Hrvatska posle dva kola ima dve pobede, a nekadašnja jugoslovenska reprezentativka i aktuelna gradska sekretarka za sport smatra da Srbija sutra mora da odigra koncentrisano.

"Hrvatice su me iznenadile, pobedile su dva ozbiljna rivala. Nisam oduševljena njihovom igrom, ali vidi se borbenost. U svakoj utakmici Srbije i Hrvatske su druge stvari u pitanju, nadam se da će proradi naš inat. Da smo bolja reprezentacija bolja smo. Sutra treba samo da se koncentrišu na utakmicu, na dobru odbranu i dobar napad, da budu borbene. Onda ćemo ih pobediti, jer smo bolji. Nadam se pobedi i prolasku u drugu fazu".

Ovih dana u žiži javnosti je izjava danskog novinara Benta Nijegarda, koji je tražio da se zbog pozitivnih testova na korona virus Srbija izbaci sa šampionata.

Nakon toga usledio je odgovor srpske rukometašice Kristine Liščević, koja je istakla da Srbi nisu varalice i nikada neće varati kada je u pitanju zdravlje.

"Inat, ludicnost i pravednost su nama u genima. Uvek je bilo da um caruje i to smo i pokazali. Mi smo jedna od najmaštovitijih nacija, a svi oni su učili od nas. I rukomet i mnoge druge stvari. Mogu samo da pričaju, ali ne mogu da nas obore na kolena. Uvek udaraju po nama i uvek je tako bilo. Ne znam zašto smo im trnu u oku, verovatno što su sve učili od nas. Ta Danska i Norveška, koje su sada nosioci svetskog rukometa, učile su rukomet od jugoslovenskiih igrača i trenera. Možda im to smeta, ali to su činjenice", rekla je svetska vicešampionka iz 1990. godine.

Srbija je na EP ostala bez Andree Lekić, koja je povredila Ahilovu tetivu, a Pešić smatra da rukometašice mogu da naprave dobar rezultat u Danskoj.

"Žao mi je Andree, volim je kao igrača, pravi je borac. Želim joj brz oporavak. Ako uđemo u drugu fazu, možemo mi da iznenadimo. Pokazali smo da znamo da igramo rukomet, samo se još nisu sve kockice uklopile. Možemo da budemo među prvih šest. Iskreno govoreći, volela bi da one u martu zaigraju kako treba i da odu na OliMpijske igre posle više od 30 godina. Više bih volela da naprave rezultat u kvalifikacijama i da odu u Tokio, a mogu one to".

Pešić Belojević kaže da su Norveška, Danska i Rusija glavni favoriti za najviši plasman.

"Norveška je broj jedan, jer one najsigurnije deluju. Francuska stalno igra rukomet koji meni lično nije neka predstava koju ja volim, Danska me iznenadila dobrim igrama, a tu su i Ruskinje. Očekujem neku novu zvezdu, ali kao starom sportisti čini mi se da je opao kvalitet rukometa, da li zbog toga što se nije treniralo ili što nije bilo kontrolnih utakmica", zaključila je Pešić- Belojević.

