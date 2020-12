ZLATNA ODBOJKAŠICA PRED POROĐAJEM: Stefana i Srećko ODLUČILI! Dečak će nositi SRPSKO ime FOTO

- Približio se porođaj. Vreme mi baš leti. Mislim sam da će mi biti dosadnije tokom trudnoće. Verovala sam da ću biti nervoznija, pošto sam implusivnija ličnost, ali potpuno sam mirna. Trudnoća me je smirila i promenila. Samo da ostane tako. Nadam da će takvo stanje biti i kada se porodim - kaže Stefana Veljković Lisinac.

Priznaje nam da se i ulenjila tokom trudnoće.

- Neminovno je da budem malo lenja, posebno sada dok traje korona. Plašim se da prošetam, da idem negde. Uglavnom sam kući i trudim se koliko god mogu da budem aktivna, ali to je znatno manje nego ranije - naglasila je ona.

Stanje korona virusa je zabrinjava, ali se trudi da se ne nervira.

- Pokušavam se da ostanem koliko je god to moguće normalna. Kada se to desi nekome koga poznajte, onda dolazi i do straha, neprijatnih situacija, ali trudim se da ostanem pozitivna i da se čuvam što je više moguće, da se ne izlažem situacijama gde mogu da dobijem virus. Nadam se da će uskoro ovo stanje da se završi i da malo predahnemo - optimista je Stefana.

Iako je godinama unazad bila aktivna na terenu, trudunoća je primorala Stefanu da bude često kod kuće.

- Što se tiče toga da sedim kod kuće, navikla sam. Ova situacija sa koronom poduže traje. Što se tiče sporta, on je bio ceo moj život i nešto što sam radila iz ljubavi, ali, eto, došlo je vreme da započnem novo životno poglavlje. Nedostaje mi jer sam energična - istakla je ona, koja već priprema spisak muških imena za svog naslednika.

- Vreme je da se to napravi. Ima nekoliko opcija, ali nismo suprug i ja preterano pričali o tome. Dobiće ime sigurno kada se bude rodio. Nije nam to sada prioritet. Svakako dobiće srpsko ime - poručila je ona u razgovoru za Blic.

Na pitanje da li je razmažena trudnica, Stefana je odgovorila:

- Suprug je uvek prema meni bio divan. Živimo kako smo živeli pre trudnoće. Tu je da mi pomogne oko svega što mi treba, da ne nosim teške stvari i slično, ali ja nisam od onih koje su razmažene.

Šarmantna odbojkašica nam je rekla da će se poroditi u Beogradu, ali da bi volela da se što pre vrati na terenu.

- Sve zavisi od mog fizičkog stanja, ali i bebe. Ne znam šta me čeka. Nadam se ne toliko teško i naporno. Ako bude sve kako treba, naravno da ću probati da se vratim što pre na teren - istakla je ona.

Stefana koja je drugom stanju, priznaje da je obazrivija s obzirom na to da traje pandemija korona virusa.

- Kako da ne. Ne mogu da kažem da mi je to veliki strah jer tako ne treba razmišljati, ali stvarno se čuvam, posebno zbog bebe. Bliži mi se porođaj i ne bih želela ne daj bože da se zarazim, posebno sada kada je korona uzela maha. Stvarno mi nije svejedno jer sam u drugom stanju. Čuvam se za dvoje - poručila je ona.

