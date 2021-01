NORDIJSKO SKIJANJE: Na Zlatibotu završen Balkan kup

Kod najmlađih, konkurencija do osam godina, na Balkan kupu slavili su Bogdan i Sofija Smiljanić. Kod devojčica i dečaka starih do deset godina najbolji su bili Jelena Joksimović i Srđan Milekić, dok su u preostale dve starosne kategorije pobedile Jovana Joksimović (do 12 godina) i Ana Jeremić (do 14 godina). Sve trke mladih nordijaca bile su na 3km.

Najveća konkurencija bila je kod seniorki koje su trčale 5km. Najbolja je bila iskusna ruska nordijka Varvara Prokorova koja je imala vreme 18,42.7. Druga je bia Tena Hadžić iz Hrvatske a na podijumu je još bilo mesta za Timeu Lorinc iz Rumunije. Anja Ilić Bila je najbolja srpska takmičarka, plasira sa na četvrto mesto sa 55sekundi zaostatka za pobednicom trke.

foto: Privatna arhia

Paul Konstatntin Papene se pretplatio na pobede na Zlatiboru, nakon što je pre sedam dana slavio na Zvezda kupu sada je pobedio i na Balkan kupu, pobedničko vreme bilo je 30,50.7, njegov sunarodnik Petrica Hogiu bio je drugi sa 28sek zaostatka a Argentinac Franko Dal Fara bio je treći.

foto: Privatna arhia

Vreme ni ovoga puta nije bilo naklonjeno organizatorima, kao i na takmičenju pre sedam dana toplo vreme je oštetilo stazu i planirane trke u sprintu nisu bilo održane.

Mina Ilić, selektorka Srbije u nordijskom trčanju, nakon održanog takmičenja nije krila zadovoljstvo:

“Pre svega zadovoljna sam što smo uspeli da organizujemo jedno ovakvo takmičenje na kome su bili svi najbolji nordijci Balkana i gosti iz Rusije i Argentine. Takmičarski najvredniji rezultat je četvrto mesto Anje Ilić, raduje me njena dobra forma i ova današnja trka je bila veoma kvalitetna, pomoći će joj u pripremi za Svetsko prvenstvo. Takođe, pokazali smo da imamo budućnost u ovom sportu, naš podmladak je zabeležio dobre rezultate i zbog toga svi možemo biti zadovoljni.”

foto: Privatna arhia

Vremena za predah nema, nordijci nastavljaju sa pripremama za Svetsko prvenstvo koje je na programu krajem februara u Obersdorfu.

