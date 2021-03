SRPKINJA OSVOJILA ZLATNU MEDALJU: Jovana Preković najbolja na karate Premijer ligi u Istanbulu!

Ovo je prvo takmičenje u organizaciji Svetske karate federacije nakon godinu dana i nastup u Istambulu je bio ogroman izazov za Jovanu koja je na veličanstven način izborila učešće u finale Premijer lige ali ipak u finalu nije imala priliku da odmeri snage sa irankom Alipourkehak Rozitom koja zbog povrede nije nastupila.

Jovana je do zlatne medalje došla pobedama nad takmičarkama iz Slovačke Suchakov Ingride, u drugom kolu bila je bolja od takmičarke iz Švajcarske Kornfeld Noeme, nakon ovog meča u trećem kolu pobedila reprezentativku iz Hrvatske Lenard Anu, u polufinalnom meču savladala je takmičarku iz Irana Alesadi Shima koju je Jovana pobedila veoma ubedljivim rezultatom 6:3.

foto: Privatna Arhiva

„ Zao mi je što se danas nisam borila jer mi posle godinu dana bez pravih takmičenja svaka borba na visokom nivou mnogo znači. Bez obzira što je Rozita moja direktna konkurentkinja za osvajanje norme za učešće na Olimpijskim igrama iskreno mi je žao što se povredila i žeilim joj brz i uspešan oporavak.“ nakon finala izjavila je Jovana Preković

foto: Privatna Arhiva

„Šta da se radi idemo dalje, mi smo se radovale današnjem meču jer nam treba što više mečeva sa vrhunskim borcima. Mi ovo takmičenje shvatamo kao jedno od stepenika koji će nas odvesti ka našem snu, a to su Olimpijske igre u Tokiju. Eto povreda iranke nas je sprečila u tome da još jednom odmerimo snage ali verujem biće još prilika za to jer se iskreno nadam da povreda koju je Rozita dobila nije teška i da njen tim nije hteo da danas rizikuje da ta povreda bude još ozbiljnija. Mi nastavljamo naše pripreme u Aranđelovcu sa vrhunskim takmičarkama iz Brazila, Grčke, Bugarske, Finske. Danas je učesnica našeg kampa u Aranđelovcu brazilka Kumizaki takođe osvojila zlatnu medalju u Istambulu ali u kategoriji do 55 kg dok je bugarka Ivet Goranova izgubila u borbi za bronzanu medalju. Što govori o kvalitetu karatistkinja koje ovog trenutka žive i treniraju u našem rodnom Aranđelovcu. Na kraju želim još jednom da se zahvalim Vladi Republike Srbije, Ministarstvu omladine i sporta, Olimpijskom komitetu Srbije, kompaniji ,,Peštan,, , Opštini Aranđelovac i Karate federaciji Srbije što su zajedničkim snagama omogućili da u Aranđelovac dovedemo svet i da imamo najbolje moguće uslove za pripreme i napredak.“ rekla je Roksanda Atanasov trener Jovane Preković

Kurir sport

Kurir