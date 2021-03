SRPKINJE NA OKUPU! Lavko: Sve ćemo uraditi da se plasiramo u Tokio!

Selektor Ljubomir Obradović neće imati na raspolaganju sve reprezentativke do ponedeljka uveče, s obzirom da su igračice imale klupske obaveze tokom vikenda. Od ponedeljka prepodne kreću i trenažne aktivnosti sve do četvrtka kada će najbolje srpske rukometašice krenuti put mađarskog Đera gde ih u petak već čeka prvi rival na kvalifikacionom turniru za Olimpijske Igre u Tokiju, aktuelni olimpijski šampion Rusija (20 časova).

- Istorijski uspeh je to što smo u Japanu uspeli da izborimo kvalifikacije. Sve devojke su pune adrenalina, želje, volje da ispunimo cilj. Od 1988. godine nismo bili na Olimpijskim Igrama. Кompletiraćemo se u ponedeljak. Trebalo bi da nastavimo ono iz Japana sa Svetskog prvenstva, ono u čemu smo tamo stale. Vratila nam se Cvija (Dragana Cvijić), što je veliki plus. Iskreno se nadam da ćemo proći kvalifikacije. Verujem da to možemo. Videćemo kada odemo tamo. Bićemo fokusirane, daćemo 100%, za svaku loptu ćemo se bacati i biće dobro - rekla je Jelena Lavko i dodala:

- Čeka nas teška utakmica sa Ruskinjama, ali ne bi trebalo previše značaja da im dajemo. Svaka utakmica će biti teška sama po sebi. I ona sa Кazahstanom će biti teška. U sve tri utakmice moramo da damo 100%, pa kako bude. Domaćinstvo ne igra veliku ulogu, igra se bez publike i to je veliki minus za Mađarice. Naravno da će se osećati nadmoćnije jer su kod kuće, ali i sama sam igrala mnogo puta u toj hali, tako da se i sama tamo osećam kao kod kuće - zaključila je Lavko

Kurir sport

Kurir