NOVI PROTIVNIK VELJKA RAŽNATOVIĆA: Srbinu na crtu izlazi Rus koji je 19 puta u karijeri NOKAUTIRAN! Ima 40 godina i 34 poraza!

Veljko Ražnatović (24), najbolji srpski bokser u kruzer kategoriji, privodi kraju paklenih 10 dana priprema u Vladikavkazu za svoj 10. meč u profesionalnoj karijeri. Rival našem borcu 20. marta u Moskvi biće Rus Sergej Belošapkin, koji dolazi iz čuvene ruske škole boksa iz Sankt Peterburga!

Reč je o mnogo iskusnijem bokseru, koji će meč raditi na domaćem terenu i koji i te kako zna kako se nastupa na spektaklu kakav će biti upriličen za zvezdu večeri, Artura Beterbijeva, koji će boksovati za svetsku titulu protiv Adama Dejnsa. Ceo svet će prenositi meč za profi titulu svetskog prvaka, ali i mečeve pre tog, među kojima je i Veljkov, a koji će biti emitovan i u Srbiji na kanalu "TV Arena Fight".

Treba istaći da se vremešni Rus nije proslavio u svojoj profesionalnoj karijeri. Belošapkin ima 11 pobeda i čak 34 poraza, a 19 puta je nokautiran!

Ražnatović ipak ne razmišlja mnogo o protivniku, zna šta mu je činiti.

- Tri godine sam u profi ringu, ovo mi je deseti protivnik. Normalno je da prostudiram rivala, pogledam snimke njegovih mečeva, ali to je možda 10 odsto pripreme za meč. Pre nego što saznaš ime rivala odradiš stotine treninga. Ja znam da sam u top formi, osećam da snaga izbija iz svakog mog udarca. Odlično sam radio sa svojim trenerom Zoranom Bačulovim u „Vorior Džimu“, a ovaj dril sada ovde u Vladikavkazu podigao me je do tačke usijanja. Jedva čekam da uđem u ring u prestonici majčice Rusije - puca od samopouzdanja Ražnatović.

Podsetimo, Veljkove pripreme odvijaju se u kampu slavnog Murata Gasieva, pod budnim okom ljudi iz promoterske kuće “Patriot”, jedne od najjačih na svetu. Njihovi borci su Beterbiev, Kovalev, Čudinov - sve svetski šampioni.

VELJKOV UČINAK U KARIJERI Mečeva 9 Pobeda 9 Pobeda nokautom 6

