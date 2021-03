VELIKE AMBICIJE OK PARTIZAN: Uspesima crno-belih odbojkašica i odbojkaša najavljen pohod na vrh srpske odbojke!

Seniori su pobedili favorizovani Niš na početku plej ofa, oba meča 3:0. U polufinalu koje počinje u četvrtak slede dueli sa Mladim Radnikom iz Požarevca. Odbojkašice su napravile senzaciju pobedom u Obrenovcu nad TENT-om od 3:0 i večeras (utorak) u Beogradu bilo koja pobeda takođe ih vodi u polufinale.

foto: OK Partizan

- Nekoliko godina nam je trebalo da konsolidujemo redove i postanemo itekako jaki i kod mladića i devojaka. Zašto ne bi razmišljali i o titulama. Ipak, glavni cilj je ispunjen a to je da budemo u vrhu srpske odbojke. Naravno ako budemo nastavili sa ubedljivim igrama zašto se ne bi nadali i plasmanu u finale. Najnoviji odlični rezultati u obe konkurencije i šansa da se dođe do trofeja, su doveli do toga da se veliki Partizanovci, prijatelji kluba i društveno odgovorne firme, priključe crno-beloj porodici. Posle razgovora sa Aleksandrom Stankovićem, uspešnim privrednikom dogovorili smo da on prihvati ulogu predsednika Upravnog odbora, što će biti prvi korak ka stvaranju jakog Partizana na svim nivoima - istakao je Željko Tanasković.

foto: OK Partizan

Tanasković otkriva i nove planove.

- Već postoje novi predlozi ka dostignuću željenih ciljeva a jedan od najvažnijih je izgradnja Partizanovog sportskog objekta, kojim će se stvoriti uslovi za napredak svih selekcija. Za to će nam uz prijatelje koji hoće da pomognu trebati i pomoć države i lokalnih samouprava. Sport je i najbolji ambasador Srbije - zaključio je Tanasković.

(Kurir sport/D.L.)

