SILOVITI SOMBOR PROTUTNJAO NOVIM SADOM: Somborci nastavili dominaciju u Superligi

Sombor je nastavio dominaciju u Super ligi Srbije u boksu.

Meč u Novom Sadu održan u maloj dvorani SPENS doneo nam je mladost domaće Vojvodine i iskustvo gostiju Sombora. Na kraju pobeda Sombora, koji odlično predvodi super teškaš Vladan Babić, kapiten reprezentacije Srbije.

Domaći tim uspeo je da zabeleži tri pobede, a sjajan meč viđen je u kategoriji do 57 kg, gde su Arnold Tot i Vukašin Tepić razmenili neverovatno veliki broj udaraca. Na kraju prema mišljenju sudija za nijansu bio je bolji domaći predstavnik Tot.

Ubedljivi nad svojim rivalima bili su gosti teškaš Jababu i super teškaš Babić, donevši ubedljivu pobedu gostima.

“Zadovoljan sam mečevima, iako sam potcenio Vojvodinu. Na papiru mislim da smo bili mnogo veći favoriti i ovaj rezultat je mogao biti mnogo veći u našu korist. Bitna je ova pobeda, treća po redu, pogotovo što je ostvarena na gostujućem terenu. Očekujemo da u sledećem kolu kada nam u goste dolazi tim iz Niša BK Naissus, da i tu nastavimo sa pobedama i ostvarimo možda i najvažniju pobedu za kvalifikaciju u plej of i zatim tamo vidimo šta će i kako će biti. Smatram da imamo ekipu ne za finale, već za osvajanje titule, jer mislim da smo najkompletniji po kategorijama, imamo tu još par pojačanja koja se čuvaju za plej of i za finale. Na dobrom smo putu i verujem u nas, kao kapitem trudim se da motivišem ekipu na svakom meču da uđemo u meč maksimalno ozbiljni i da nikome ne dopuštamo ne da nas potceni, već da naši protivnici uđu u svaki meč sa maksimalnim resprektom prema nama” – zaključio je kapiten BK Sombor i srpski reprezentativac Vladan Babić.

Mečevi su održani uz poštovanje svih epidemioloških mera koje propisuje Vlada Republike Srbije.

BK Vojvodina – BK Sombor 6:16 (juniori: do 60 kg bez rivala i borbe Nemanja Bireš (BK Sombor) 0:2, do 75 kg Kristijan Trpka – Boris Dovedan 0:2, seniori: do 54 kg bez rivala i borbe Rade Joksimović (BK Sombor) 0:2, do 57 kg Arnold Tot – Vukašin Tepić 2:0, do 60 kg Adrijan Nema – Sejdi Nazif 0:2, do 64 kg Slađan Vidović – Moya Yoangel 0:2, do 69 kg Dušan Prica – Vladimir Gubaš 2:0, do 75 kg Vojislav Bjelica – Antonio Bisset 0:2, do 81 kg Bojan Stanolović –Miloš Janković 2:0, do 91 kg David Vaštag – Madji Jababu 0:2, +91 kg Jovan Krajinović – Vladan Babić 0:2)

(Kurir sport/BSS)