SRBIN RAZBIO HRVATA USRED ZAGREBA: Marko Bojković u Habibovom maniru osvojio Argamedon, sad je na redu UFC! (VIDEO)

Jedan od najtalentovanijih srpskih boraca u MMA Marko Bojković pamtiće dok je živ svoj debi u Zagrebu. Na reviji "Armageon" savladao je domaćeg borca Patrika Čelića i poneo titulu najboljeg borca na iventu. Dve godine je u MMA, ima 15 borbi, isto toliko pobeda.

Fantastičan i uzbdljiv meč odradili su Bojković i Čelić, uz mnogo strasti, tenzije i dobrih udaraca. Serija krošea, a onda i rušenje prethodili su trijumfu srpskog borca.

U maniru Habiba Nurmagomedova, Bojković je zaključao obe noge Čeliću, potom mu ramenom razbio oko, prikovao Čelića na ogradu i serijom udarac levom rukom u glavu, te gušenjem primorao na predaju... Sa 19 godina Bojković je pokazao trikove vrhunskog borca u oktagonu.

- Armagedon je najveći regionalni turnir. Pobednik ovog turnira je najbolji mladi borac regiona. Ja sam odradio tri borbe na putu do konačne pobede. Prvu sam imao u avgustu protiv Žige Mikulana iz Slovenije i pobedio nokautom. Druga je bila protiv Luke Milidragovića iz Hrvatske u novembru i tada sam pobedio nakon tri runde dominacije. I sada sam finalnu protiv Hrvata Patrika Čelića pobedio gušenjem u drugoj rundi posle nove dominacije - rekao je Bojković za Mocartsport, inače član Borilačke akademije "Ahilej".

Beograđanin je bio ubedljivo najmlađi borac na reviji, sa 19 godina. Pored njega, bilo je još nekoliko boraca iz Srbije, ali niko od njih nije došao do finala, a kamoli osvajanja prestižnog trofeja.

Borba između Srbina Bojkovića i Hrvata Čelića imala je vatrenu uvertiru:

- Marko je talenat, ali mislim da je sa preteranom pričom stvorio više "hejtera" nego što se uzdigao. Nije pokazao ništa od toga što je pričao - rekao je Čelić na konferenciji dva dana pred borbu.

Bojković je spremno odgovorio:

-Nemoj da brineš. Kad te prebijem u subotu, svi će me više voleti i opravdaću to što pričam.

I onda se desila borba...

- Kažem šta mislim. Moj karakter je takav da sam zanimljiv ljudima. Izazivam emocije kod ljudi. Neki me vole, neki me mrze. To znači da sam im zanimljiv. Morao sam da opravdam to što sam pričao uoči meča. A mnogo sam pričao. Bilo je prozivanja. To što sam najavio, na kraju sam i ostavrio. Najavio sam da ću ga završiti u drugoj rundi i da ću ga izdominirati. Tako je i bilo. Digla se ogromna prašina oko nas - izjavio je za Mocartsport Bojković, a onda najavio da sebe kroz nekoliko godina vidi kao šampiona UFC.

