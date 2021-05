NEVIĐENA LEPOTA SRPSKOG SPORTA Mamila uzdahe na Azurnoj obali, pa donela Ubu šampionsku titulu! VALJEVKA KOJA ODUZIMA DAH!

Ljiljana Ranković, po mnogima najlepša srpska odbojkašica, dospela je u žižu interesovanja, pošto je sa Odbojkaškim klubom Ub postala šampionka Srbije.

Ljiljana je prethodne tri sezone provela u Kanu i imala je ugovor na još jednu sezonu, međutim, nakon povrede koju je doživela stvari su se iskomplikovale i rešila je da se vrati u Srbiju. Kasnije se ispostavilo da je njen dolazak u klub iz obližnje varoši bio je pun pogodak.

"Da nije bilo povrede, jedne u nizu, verovatno bih ostala u Francuskoj. Imala sam ugovor još godinu dana. Međutim, nisu me ispoštovali kad sam se operisala, oporavljala, krenula je potom korona, počele su da kasne uplate, 90 odsto tima je napustilo klub. U dogovoru s menadžerom, odlučila sam da se vratim, odradim rehabilitaciju i odigram sezonu. U najboljem klubu. Ubu, dabome. Titula je, pokazatelj toga.", kaže u intervjuu za "Alo" Rankovićeva i otkriva da su je u klubu maksimalno ispoštovali.

"Znali su moju situaciju, da sam tek izašla iz povrede, čekali su me, ispunili sve... Ceo grad je živeo za odbojku. Naravno da sam srećna, Ub je najbolji u državi, klub koji profesionalizmom može da parira evropskim".

Valjevka, koja važi za jednu od najlepših srpskih sportiskinja, ne krije da joj prijaju komplimenti o fizičkom izgledu.

"Prija i meni kad kažu da sam jedna od najlepših sportistkinja, svakoj devojci bi to prijalo. Ali, ne slažem se da sam najlepša odbojkašica, za mene je najlepša na svetu Stefana Veljković. Lepe su i Sara Sakradžija, Ljubica Kecman... Zna se da su Srpkinje najlepše", kaže zgodna odbojkašica.

Ljilja ističe da je u srećnoj vezi, ali svog izabranika čuva od javnosti.

"Nije Valjevac, dalje ne otkrivam. Niti ću da kačim fotke na Instagram", kaže Ljilja i otkriva da polako razmišlja o braku.

"Svaka žena razmišlja da osnuje porodicu, pa i ja. Možda sledeće godine, ili one tamo... Planiram da igram narednu sezonu, u Ubu ili negde u inostranstvu, videćemo, pa ako bude dobra, možda još jednu i to je to. Znam, mlada sam za kraj karijere, ali ne želim da se mučim".

SEKSI KALENDAR Klub Kan, za koji je srpska sportiskinja, poznat je po provokativnim kalendarima na čijim stranicama su njegove odbojkašice. "Tradicija koja traje 20 godina. U ugovoru s igračicama piše da je fotografisanje obavezno. Naravno, niko ne može da natera devojku da se skine, ali da fotke moraju da budu provokativne, to da. Francuzima je to normalno, a u Srbiji to ne bi shvatili na taj način. Jednom kad sam donela kalendar, šok. Bile smo u donjem vešu, ali se ništa nije videlo, pristojno, samo u hotelskoj sobi. 'Kakav je ovo kalendar?', pitali su me svi odreda", kaže Ljiljana. View this post on Instagram A post shared by Ljiljana Rankovic (@lili___14)

Kurir sport/Alo