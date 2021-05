IMA LI KO JAČI OD VOJVODINE: Osmi put zaredom Novosađani prvaci Srbije, Đukića i rukometaše primio gradonačelnik Vučević

Po osmi put u nizu rukometaši Vojvodine postali su prvaci Srbije, a tim povodom u Gradskoj kući u Novom Sadu svečano ih je ugostio gradonačelnik Miloš Vučević, koji je istakao da njihov šampionski niz nije slučaj već posledica predanog rada i ozbiljne organizacije.

Čestitajući rukometašima Vojvodine devetu klupsku titulu prvaka zemlje, a osmu uzastopnu, Vučević je istakao da je teško pronaći nove reči sa kojima mora ovaj tim na kraju svakog maja ili početkom juna da dočeka, jer, kako je istakao, sve čestitke su već upućene.

foto: Grad Novi Sad

- Kapa dole, majstori. Opet ste osvojili duplu krunu. Pre devet godina klub je bio na ivici ponora, a danas su lideri u Srbiji, pa čak i u regionu. Čestitke igračima, stručnom štabu i upravi, koja je opravdala očekivanja navijača - naveo je Vučević.

Ukazao je da su brojni kolektivi ranije imali podršku sponzora, a da su rezultati izostajali, kao i da, kako navodi gradonačelnik Novog Sada, to nije slučaj sa ovim timom RK Vojvodine.

Vučević je dodao i da je Novi Sad pokazao da je dom šampiona u svim onim sportovima u kojima su obezbeđeni fer uslovi za nadmetanje, ističući titule prvaka Srbije u odbojci i rukometu, a koje su osvojile sekcije "Vojvodine".

- Država Srbija će dodatno investirati sredstva u sport, a verujem da će RK Vovjodina biti deo tih investicija kako bi mogla da se bori u najelitnijim evropskim takmičenjima - kazao je Vučevič istakavši su da su i mladi rukometaši Vovjodine napravili odlične rezultate, jer su u svim omladinskim kategorijama, takođe, prvaci Srbije.

foto: Grad Novi Sad

Predsednik RK Vojvodina Milan Đukić zahvalio se na prijateljskoj podršci Grada Novog Sada, istakavši da je hala u kojoj rukometaši Vojvodine igraju svoje utakmice upravo u gradskom vlasništvu.

- Danas smo doneli samo ovaj trofej namenjen prvaku Srbije, ali smo osvojili Kup Srbije, Superkup Srbije, kao prošlogodišnji kup koji je zbog pandemije odigran početkom ove godine. Četiri trofeja smo ove godine osvojili - naveo je Đukić, koji je zajedno sa ostalim članovima kolektiva aplauzom zahvalio Gradu Novom Sadu na podršci.

foto: Grad Novi Sad

Đukić je istakao da ne recept kojim se od tima pred ivicom ponora pravi osmostruki uzastopni šampion zemlje, već da postoje samo one stvari koje, kako ističe, nisu svojstvene našem narodu - rad, vera u sebe i vera u kolektiv.

- Ovi momci imaju najbolju hemiju u istoriji Vovjodine. I to govore rezultate, druženje na putovanjima i zajedništvo. Ovde nema nikoga ko odskače, to je kolektiv sastavljen od boraca i radnika. To je moj stav i stav stručnog štaba. Tajna ne postoji, osim 10 godina pernamentnog rada - ocenio je Milan Đukić.

foto: Privatna arhiva

Gradonačelniku Vučeviću uručena je zahvalnica RK Vojvodine sa brojem 9, u znak nadanja da će ovaj tim i sledeće godine osvojiti titulu, koja bi bili deveta u nizu.

foto: Srbijagas

Rukometaši Vojvodine imali su i prijem u zgradi Srbijagasa, svog generalnog sponzora, gde ih je primio prvi čovek te kompanije Dušan Bajatović.

Kurir sport / Tanjug