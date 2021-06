VERSTAPEN IZLETEO RED BUL SLAVIO: Peres pobedio u Azerbejdžanu

Trka je bila prekinuta nešto više od pola sata, u 48. krugu posle incidenta do tada vodećeg Verstapena. Na njegovom bolidu pukla je leva zadnja guma i on je udario u zid i morao je da odustane. Holandjanin je do tada potpuno kontrolisao trku i bio je blizu pobede, ali i da uveća prednost u generalnom plasmanu.

Drugo mesto zauzeo je četvorostruki svetski prvak Sebastijan Fetel iz Aston Martina sa 1,385 sekundi zaostatka, a treći je bio Pjer Gasli iz Alfa Taurija sa zaostatkom od 2,762 sekunde.

Četvrto mesto zauzeo je vozač Ferarija Šarl Lekler, peti je bio Lando Noris iz Meklarena, a šesti Fernando Alonso iz Alpina.

Vozač Alfa Taurija Juki Cunoda zauzeo je sedmo mesto, osmi je bio Karlos Sainc iz Ferarija, deveto mesto zauzeo je Danijel Rikardo iz Meklarena, a 10. je bio Kimi Raikonen iz Alfa Taurija.

Aktuelni šampion vozač Mercedesa Luis Hamilton zauzeo je 15. mesto, nakon što je prilikom ponovljenog starta u pokušaju da pretekne Peresa napravio veliku grešku.

Lekler je dobro krenuo sa pol pozicije i zadržao je prvo mesto ispred Hamiltona i Verstapena, a dobro je startovao i Peres, koji se popeo na četvrto mesto. Noris je pokvario plasman za tri mesta i pao na 12. a ubrzo ga je obišao i timski kolega Rikardo.

Na kraju drugog kruga Hamlton je obišao Leklera i preuzeo prvo mesto. Vozača Ferarija je pokušavao da pretekne i Verstapen, a on se dobro branio. Hamilton je do šestog kruga stekao sekund prednosti nad Leklerom, koga je krug kasnije obišao Verstapen za drugo mesto.

U medjuvremenu Noris je bio iza desetoplasiranog Botasa koga je pokušavao da pretekne, dok je Strol nadoknadio šest pozicija i popeo se na 13. Aktuelni svetski šampion Hamilton se u tim trenucima žalio na balans na nosu bolida.

Peres je u osmom krugu obišao Leklera za treće mesto i vozio je najbrži krug. Alonso i Noris su otišli na zamenu guma i vratili se kao 16. i 17. na stazu. U 10. krugu Lekler je otišao na zamenu guma i na stazu se vratio kao deseti ispred Raikonena. Krug kasnije u boks je otišao i njegov timski kolega Sainc i na stazu je izašao kao 11. iza Raikonena.

Sainc je ubrzo pogrešio na kočenju i ispravio krivinu, pa je izgubio nekoliko pozicija. Hamilton je u 12. krugu otišao na zamenu guma, zadržao se u boksu 4,6 sekundi i vratio se na stazu kao četvrti iza Fetela. Odmah je u boks otišao i Botas i vratio se na stazu na 11. mestu, iza Norisa.

Odmah je Verstapen otišao na zamenu guma, a mehaničari su odlično obavili posao, za 1,9 sekundi, što je Holandjaninu omogućilo da se na stazu vrati ispred Hamiltona, na treće mesto, a tada je vodio Peres ispred Fetela.

Peres je u 13. krugu otišao u boks i zadržao se 4,3 sekunde, ali se i pored toga vratio na stazu kao treći ispred Hamiltona, a iza Verstapena i prvoplasiranog Fetela, koji do tada nije išao u boks.

Hamilton je pokušavao da pretekne Peresa, a ekipi je putem radija rekao da je vozač Red Bula mnogo brži. Peres je ubrzo vozio i najbrži krug trke.

Fetel u 19. krugu otišao na zamenu guma i vratio se kao sedmi iza Leklera a ispred Cunode. Vodjstvo je preuzeo Verstapen sa 3,5 sekundi prednosti nad Peresom. Hamilton je vozio najbrži krug i prišao je Peresu na 1,5 sekundi, ali nije uspeo da ga ugrozi. Botasa su u 22. krugu iz ekipe obavestili da će se boriti za peto mesto ako uspe da pretekne devetoplasiranog Norisa.

Hamilton je obavestio ekipu da gubi tempo, a u medjuvremenu Verstapen je vozio najbrže krugove i imao je pet sekundi prednosti u odnosu na timskog kolegu.

U 31. krugu vozač Aston Martina Lens Strol je udario u zid i na stazu je izašlo vozilo bezbednosti. Za to vreme Hamilton je razgovarao o taktici sa ekipom i pitao se da li bi bilo korisno zameniti gume, pošto, kako je rekao, ne može da pretekne Red Bul sa gumama na kojima trenutno vozi.

Trka je nastavljena u 35. krugu, Hamilton je odmah napao Peresa, ali je Meksikanac uspeo da se odbrani, dobro je startovao i Fetel koji je pretekao Leklera i popeo se na peto mesto. Loš je bio Botas, koji je sa devetog pao na 13. mesto.

Fetel je dobro vozio, obišao je i Gaslija i našao se na četvrtom mestu iza Hamiltona, od kojeg je imao svežije gume.

Hamilton je vozio najbrži krug i ponovo je u 39. krugu napao Peresa, ali neuspešno. Verstapen je sigurno vodio i kontrolisao trku sve dok mu nije pukla leva zadnja guma. On je besno reagovao i šutnuo je gumu na bolidu, a zatim je istrčao sa staze.

Na stazu je izašlo vozilo bezbednosti, a u 48. krugu trka je prekinuta. Vozači su otišli u boks i imali su mogućnost da menjaju gume. Trka je nastavljena posle nešto više od pola sata startom iz mesta. Hamilton je odmah napao Peresa u jednom trenutku je preuzeo vodjstvo, ali je nastavio pravo umesto da skrene i ostao je iza cele grupe vozača.

Peres je tada vodio ispred Fetela i Gaslija. Lekler je uspeo da obidje Gaslija, ali je Francuz odmah uspeo da vrati treću poziciju, pa je poredak do kraja ostao nepromenjen.

Naredna trka u šampionatu na programu je za 20. juna za Veliku nagradu Francuske.

Kurir sport / Beta