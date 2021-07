UFC JE HABIBU PONUDIO MEGABORBU: Rus poslao jak odgovor!

Habib Nurmagomedov je prošle jeseni otišao u penziju sa skorom 29-0 nakon što je pobedio Džastina Getjea.

Od tada traju nagađanja da li će se neporaženi ruski MMA borac vratiti mečevima, i kada će se to desiti.

Novo svetlo na ovaj slučaj bacila je informacija da je Habibu ponuđena megaborba od strane Dane Vajta šefa UFC-a.

"Dana Vajt mi je poslao poruku i rekao mi da Džordž Sent Pjer želi da se bori sa mnom. Rekao sam mu da mu ne mogu pomoći jer sam završio karijeru i da je Sent Pjer također u penziji. Pustite tog čoveka da ostane legenda. Ima 40 godina i ne razumem zašto bi on opet trebao da se bori. Mislim da ima i dovoljno novca. Što se mene tiče, ja sam definitivno gotov", rekao je Habib.

Dagestanac je potom poentirao.

"Ja imam tek 32 godine i ovakve priče će se potezati sledećih 7-8 godina, budući da su borci najbolji u kasnim tridesetim".

Nurmagomedov je odmah nakon borbe sa Getjeom rekao da je obećao majci da se više neće boriti nakon što mu je preminuo otac od posledica korona virusa. Zato je osnovao vlastitu MMA promociju nazvanu "Orao fajt klub".

