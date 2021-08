UZ DELFINE SA NEKIM NOVIM KLINCIMA: Nikola Rađen pratio finalnu utakmicu na Olimpijadi sa decom iz vaterpolo kampa!

Proslavljeni srpski vaterpolista Nikola Rađen pomno je pratio soje kolege koje su branile boje srpske zastave na Olimpijskim igrama u Tokiju. Tako je bilo i za finale u kom se vaterpolo reprezentacija Srbije sastala sa Grčkom.

- Ovo je bila jedna fenomenalna utakmica, fenomenalna generacija, momci su napravili nešto što je neviđeno, treba im skinuti kapu dole i mislim da su postavili neke nove postulate srpskog sporta i obradovali ovu naciju milion puta, tako da hvala im za to. Gledali smo danas utakmicu i videli ste koliko su superiorni i mislim da treba da ih dočekamo svi kada se vrate iz Tokija - rekao je Rađen.

foto: Kurir Televizija

Utakmicu nije gledao sam, društvo su mu pravile buduće zvezde vaterpola - mališani iz vaterpolo kampa.

- Mislim da je to jako bitno zbog cele atmosfere Olimpijskih igara i kampa u Beogradu i veoma je bitno razgovarati sa decom u smislu objašnjavanja, da im sve to objasni neko ko je i bio učesnik svih tih velikih takmičenja i vidim da oni to pomno slušaju i prate - rekao je slavni vaterpolista.

foto: Kurir Televizija

Nikola Rađen je sa reprezentacijom Srbije osvojio dve bronzane medalje na Olimpijskim igrama.

- Ja sam bio deo te generacije i mislim da je to jedan od najuspešnijih kolektiva u srpskom sportu ikada. Predobri ljudi, predobri sportisti, veliki profesionalci i što je najvažnije velike patriote i veliki Srbi - rekao je Nikola Rađen.

