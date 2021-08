ARUNOVIĆ PRELOMILA! Zorana se oglasila prvi put nakon Olimpijskih igara u Tokiju! FOTO

Ona nije uspela da osvoji medalju na Olimpijadi, a najbliža je bila u miksu sa Damirom Mikecom – zauzeli su četvrto mesto.

"'Arigato’, Tokio. Hvala na svemu. Nisam sigurna da li zaista to mislim, ali to je pristojno reći, a svi znamo da sam ja više nego pristojna osoba. Hvala volonterima što su omogućili da se ove Igre održe i što su nam pomagali. Mogla bih da napišem knjigu o svojim pripremama za OI, baš kao i o preprekama sa kojima smo se suočavali pre Igara. Verujte mi, bila bi best-seler. Hvala Japanu, hvala Olimpijskim igrama – zahvalna sam svim ljudima koji su mi pomogli na putu do Tokija, ima vas mnogo. Odlučila sam da nastavim sa streljaštvom, izgleda da ćemo nastaviti da se viđamo, družimo i pucamo na takmičenjima i pripremama. Ura!“, napisala je na Instagramu Zorana Arunović.

Ovo su bile treće Igre za nju u karijeru i očigledno je da ima nameru da se domogne i Pariza 2024. godine.

Kurir sport