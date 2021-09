HRVATI GA ODJAVILI, A ON SA SRBIJOM UZEO ZLATO: MARKO RADULOVIĆ nova zvezda koja čeka da zablista i kod selektora DEJANA SAVIĆA

U Hrvatskoj iz čudnih razloga nisu hteli da zadrže svetskog bisera koji je rođen u Rijeci, pa je sada sa Srbijom postao prvak sveta za igrače do 20 godina i bio najkorisniji igrač na šampionatu

Vaterpolisti Srbije osvojili su svetsko zlato na za igrače do 20 godina, a takmičenje je obeležio talentovani Marko Radulović. Puleni Uroša Stevanovića pobedili su u finalu Italiju sa 10:8, a Radulović je bio među najboljim igračima. Zbog učinka na celom turniru, proglašen je za najkorisnijeg igrača Svetskog prvenstva, a njegov dolazak u nacionalni tim bio je pun pogodak za budućnost srpskog vaterpola.

Marko je rođen u rijeci i prošao je sve mlađe kategorije reprezentacije Hrvatske, jedan je od najvećih bisera svetskog vaterpola kada je u pitanju generacija rođena 2001. godine. Ponikao je u Primorju iz kojeg je pre tri godine prešao u Vojvodinu, a potom je igrao za Šabac iz kojeg je prošlog leta stigao u Radnički iz Niša.

- Igrao sam na svetskom prvenstvu u Mađarskoj za generaciju mlađu od 18 godina, iste te godine je bilo i Evropsko prvenstvo za igrače do 19 godina u Minsku i tada nisam dobio poziv, iako sam u Mađarskoj bio među najboljima. Nisu me zvali ni na pripreme ni na širi spisak reprezentacije Hrvatske... Nisam dobio poziv ni sledeće godine za Svetsko prvenstvo u Kuvajtu, ni za pripreme, tako da je za mene to bio dovoljan znak - naglasio je Radulović.

Međutim, poziv iz Zagreba je stigao pošto je 19-godišnji Marko odlučio da prihvati poziv Srbije.

- Reagovali su nakon toga, pitali me kako to odjednom, kako mogu tako... Odgovorio sam da ne mogu da čekam, da mi vreme leti i da ne mogu da gubim vreme i da ne igram. Imali su sve vreme ovog sveta da me pozovu, nema šta da se ljute. Ovde u Srbiji sam bio odmah prihvaćen, Uroš je mnogo radio sa mnom i ekipno i individualno - zaključio je Radulović.

Radulović je od 17. godine u Srbiji, nastupao je za Vojvodinu, Šabac i sada je član kragujevačkog Radničkog i nosi kapicu sa brojem 14.

Na večeri sa selektorom ni reči o vaterpolu Radulović se na jesen 2020. priključio juniorskoj reprezentaciji Srbije, međutim očekuje se da vrlo brzo stigne i do seniorskog tima. - Ne opterećujem se sa tim, ali želim da igram za Srbiju. Voleo bih da dobijem poziv selektora Dejana Savića. Upoznali smo se na večeri koju je priredio za nas mlađe igrače na koje se računa, ali tada se najmanje pričalo o vaterpolu - rekao je Radulović tada, čini se da je taj momenat sve bliži.

