SAVIĆ OTKRIO ŠTA SU MU VATERPOLISTI ZAMERILI: Dao sam im srce, želudac, bubrege i moje suze, ALI...

Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Dejan Savić otkrio je da je dobio "ukor" od starijih igrača posle finala Olimpijskih igara u Tokiju, jer je prekinuo jednu zanimljivu tradiciju.

Srbija je u Tokiju odbranila olimpijsko zlato, pošto je u finalu savladala selekciju Grčke rezultatom 13:10.

Savić je u podkastu "Pod kapicom" otkrio da su mu igrači zamerili što ovoga puta nije zvao tajm-aut u finišu utakmice, kada je pobeda bila obezbeđena, jer su igrači navikli da na kraju turnira to učini kako bi im se zahvalio i rekao nešto duhovito.

Selektor je objasnio zašto to nije uradio.

"Razmišljao sam o tome i iskreno dobio sam mali ukor od starijih igrača koji su se poslije finala oprostili jer su svi oni očekivali tajm-aut i da dobiju aplauz, da budu ispraćeni kao što im dolikuje", kaže Savić i dodaje:

"Ako već nisu dobili srce, želudac, bubrege i moje suze, neka im i taj aplauz".

foto: Profimedia

Savić je prekinuo tradiciju iz poštovanja prema selektoru Grčke,

"Nisam htio da uzmem tajm-aut jer bi se to razumjelo na pogrešan način. Kao omalovažavanje protivničkog tima i trenera, a ja nisam htio da ulazim u te vrste polemike. Imam veliko poštovanje prema Vlahosu i nisam mogao to da uradim jer mi je pred meč rekao da mu je čast da igra protiv Srbije u finalu Olimpijskih igara jer mu je to poslkednja utakmica na klupi Grčke. Zato nisam zvao tajm-aut", objasnio je Savić.

foto: Profimedia

Kurir sport