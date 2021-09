BRUTALNA PORUKA VASE BAKOČEVIĆA HRVATSKIM NAVIJAČIMA: Ovo je "sportski" pozdrav za sve vas koji mi psuju srpsku majku!

Vaso Bakočević nije skrivao bes posle poraza u Šibeniku na MMA večeri i uvreda koje je pretrpeo na nacionalnoj osnovi od strane hrvatske publike. Teško su mu pale klevete i pogrdno skandiranje, posebno psovanje "srpske majke".

Na društvenim mrežama Vaso Bakočević imao je brutalnu poruku za sve one koji su ga vređali:

foto: Printskrin/Instagram

- Ovo je sportski pozdrav za one papane iz lože što su mi je... "srpsku" majku dok sam ulazio u kavez. Hahaahaha, e debili jedni, pa jel vi znate kome se obraćate... Te reči su muzika za moje uši, čega sam se ja naslušao i nagledao... Za ostale ljude, prijatelje i braću iz Hrvatske svaka čast. Hvala volimo vas i vidimo se brzo...

Potom se Vaso dohvatio i meča protiv Argentinca Fransiska "Kroate" Barija.

foto: Printscreen Youtube

- Za one što nisu gledali... Pukao mi je mišić-kvadriceps na samom početku meča i to je bilo to... Nisam se hteo predati i rekao sam sudiji da ne prekida i protivnik me nastavio udarati i krenuo daviti,nisam tapkao niti bi na ovaj meč tapkao živ, ali izgleda da sam zakasnio na sekund. Da sam popio nokaut za pet sekundi, ne bi mi bilo krivo. Ali, ovako izgubiti je tragedija... Eto i to da mi se desi posle ovoliko mečeva... Čim se oporavim vraćam se... Neću stati dok me ne ubijete kao kera - zaključio je u svom stilu popularni Psiho.

Kurir sport