UDALA SE MILICA MANDIĆ! Zlatna srpska tekvondistkinja izgovorila sudbosnosno DA! VIDEO

Nakon osvajanja zlatne medalje na OI u Tokiju zvanično najbolja srpska sportistkinja svih vemena odlučila je da se penzioniše i posveti privatnom životu

Milica i njen izabranik Marko Đuričić rešili su da krunišu svoju višegodišnju vezu.

"Nas dvoje smo dugo zajedno, vereni smo i svadba je logičan sled okolnosti. Iskreno, jedva čekam taj drugi deo života posle sporta. Ove godine Marko i ja smo proslavili osam godine veze, a sada ćemo to krunisati brakom. Dugo to čekamo i istinski se radujemo što ćemo osnovati porodicu. Koliko dece planiramo, o tome ne želim da pričam i to će ostati među nama", rekla je Milica i dodala

foto: screenshot

"On je prvi momak koji je uvek tu za mene. Navija i bodri me. Kraj njega sam ispunjena, srećna i kompletna. Imala sam sreću da ga upoznam. Oduvek mi je bilo važno da imam stabilnu vezu i osobu na koju mogu da se oslonim. Marko zna koliko ume da bude teško u sportu i u potpunosti me razume. Najviše cenim tu njegovu bezuslovnu podršku koju osećam od početka. Biti iskreno srećan zbog tuđeg uspeha retka je vrlina", rekla je Milca nedavno za "Hit informer"

