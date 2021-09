OGLASIO SE HAMILTON POSLE SUDARA SA VERSTAPENOM: Oreol mi je spasio život!

Sedmostruki svetski šampion Formule 1 vozač Mercedesa Luis Hamilton rekao je da mu je sigurnosni sistem na bolidu - oreol spasio život u incidentu sa Maksom Verstapenom iz Red Bula, u današnjoj trci za Veliku nagradu Italije.

"Imao sam sreće danas. Hvala bogu na oreolu, koji me je spasio, spasio mi je vrat. Zahvalan sam što sam ovde. Osećam se blagosloveno što me je neko čuvao danas. Mislim da me do sada nikada bolid nije udario u glavu, to je veliki šok za mene. Rizikujemo, ali tek kada iskusite tako nešto, osetite pravi šok, kako gledate na život i kako smo svi krhki", naveo je Hamilton na društvenim mrežama.

Incident se dogodio u 26. krugu trke u Monci, kada je Hamilton izlazio iz boksa. Došlo je do kontakta, Verstapenov bolid je odskočio od ivičnjaka i popeo se na Hamiltonov. Obojica su nepovredjeni izašli iz vozila.

Na fotografijama i snimcima incidenta vidi se kako je guma Verstapenovog bolida udarila Hamiltona u glavu.

"Ako pogledate fotografije, vidite da je moja glava prilično napred u kabini", dodao je britanski vozač.

Zbog incidenta Verstapen je kažnjen dodavanjem tri mesta na poredak koji ostvari u kvalifikacijama, u narednoj trci za Veliku nagradu Rusije u Sočiju, 26. septembra.

Hamilton je naveo da posle udarca u glavu ima glavobolju i bolove u vratu i da će ići na preglede.

Beta