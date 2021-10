TELOHRANITELJ IZ SRBIJE ČUVA VELIKE SVETSKE FACE: Saša Panić otkriva šta se dešava kada fan priđe suviše blizu UFC borcima

Panić već dugo živi i radi u zemlji koja sa nosi epitet najbezbednije zemlje sveta - Ujedinjenim Arapskim Emiratima, tačnije u Dubaiju, gde se brine o bezbednosti, između ostalih, i vrhunskih svetskih takmičara u ultimat fajtu, ali i visokopozicioniranih biznismena iz SAD i Evrope, tokom njihovog boravka u ovoj zemlji.

Panić u Dubaiju ima i svoju akademiju “Balkan krav maga”, gde radi kao instruktor i obučava nove polaznike kao i službenike obezbeđenja iz Dubaija. Takođe, radi i za jednu od značajnijih kompanija koje se bave obezbeđenjem VIP osoba u Dubaiju, piše "Telegraf".

"Ovde sam već nekoliko godina, postao sam deo najužeg obezbeđenje za UFC koji se dešava u Abu Dabiju. Počeo sam da treniram Krav maga u školi "Taktikal Krav Maga", kod instruktora Bojana Ilića. Kroz tu veštinu sam počeo da radim obezbeđenje najpre u Srbiji, a zatim sam otišao u Dubai gde sam držao treninge Krav Maga privatnim licima, pripadnicima vojske, policije i tada sam kroz kontakte došao do firme koja je dobila ugovor za obezbeđivanje UFC događaja", priča Panić i otkriva kako izgleda čuvati UFC borce, kojima po prirodi posla kojim se bave, telohranitelj nije neophodan.

"On je hladan kao led, fokusiran na borbu ne zanima ga ništa drugo. U tom trentuku, a verujem i sad, da je najspremniji UFC borac. On uđe u ring i odradi posao. Mi nemamo neku komunikaciju sa borcima u smislu priče, ali Habib se javi pozdravi nas, jer on zna zašto smo mi tu. Da obezbedimo njega dođe do ringa bez problema da ne bude fanova koji smetaju ili oni koji bi da ga slučajno udare", objašnjava Panić i otkriva neke malo poznate detalje:

"Jedan fan je hteo da priđe bliže da slika Habiba, ali pošto to nije dozvoljeno, ja sam reagovao i gurnuo ga rukom u masu i to je bilo to. Nije smeo dalje da reaguje", priča Panić.

